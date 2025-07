Primer vistazo a 'La que se avecina: Portugal', el remake que se estrena muy pronto en FDF

Mediaset España |

La comunidad más caótica de la televisión española cruza fronteras. FDF ha lanzado la primera promoción de 'La que se avecina: Portugal', adaptación oficial de la serie creada por los hermanos Caballero. Aunque aún no hay fecha de estreno confirmada, el canal ya ha empezado a mostrar imágenes de 'Vizinhos para sempre', título original de esta versión rodada en Lisboa que llegará muy pronto a la parrilla de Mediaset.

La ficción se sitúa en un bloque ficticio a las afueras de la capital portuguesa, Terraços do Glamour, donde un grupo de vecinos protagoniza enredos vecinales con sabor local pero espíritu cien por cien de Montepinar. Entre los nuevos personajes hay una pareja recién casada, un vecino obsesionado con las normas, una familia difícil de tratar y una soltera en plena crisis vital. Todo con el ruido de fondo de ascensores que no funcionan, juntas de vecinos tensas y pérgolas que reciben caídas desde la primera planta. Nada nuevo que no hayamos visto ya en la ficción española.

La producción corre a cargo de TVI, See My Dreams y Prime Video, y ya cuenta con dos temporadas emitidas en Portugal, donde ha tenido buena acogida tanto en audiencia como en crítica. Ahora, el grupo Mediaset ha adquirido sus derechos para su emisión en España. La llegada del remake a FDF se produce justo después del final del rodaje de la temporada 16 de la serie original, que sigue viva y con más entregas en marcha.

Portugal se convirtió en el tercer país en adaptar de forma oficial 'La que se avecina', tras las versiones en Italia y Grecia. Con este movimiento, Mediaset refuerza su apuesta por el humor vecinal, sumando a su programación una ficción que, pese al cambio de idioma y acento, conserva las claves que han hecho del formato un éxito durante casi dos décadas.