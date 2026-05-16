Por Redacción |

Excelente noche para Antena 3 gracias a una nueva gala de 'Tu cara me suena', que sube más de tres puntos respecto a la semana pasada y logra superar los 1,7 millones de espectadores. El talent show presentado por Manel Fuentes vuelve a dominar con claridad el prime time del viernes y deja sin opciones al resto de ofertas de la competencia.

En segunda posición se sitúa '¡De viernes!', aunque el formato de Telecinco apenas consigue alcanzar el 10% de cuota de pantalla con menos de 800.000 espectadores. Además, el espacio pierde medio punto respecto a la semana anterior y continúa lejos de los datos de Antena 3.

Por detrás, 'El blockbuster' de Cuatro consigue imponerse al 'Plan de cine' de La 1 en el duelo cinematográfico de la noche. La emisión de "Prince of Persia: las arenas del tiempo", protagonizada por Jake Gyllenhaal, supera en tres décimas a "Los odiosos ocho", la película de Quentin Tarantino programada por la cadena pública.

Por último, en laSexta, discreto resultado para 'Equipo de investigación', que abordó la crisis del hantavirus con el reportaje "El virus del crucero". Aun así, el programa presentado por Glòria Serra mejora siete décimas respecto a la semana pasada.

Jake Gyllenhaal en "Prince of Persia: las arenas del tiempo"

Prime time

La 1

Plan de cine Los odiosos ocho 636.000 6,8%

La 2

Trivial Pursuit423.000 4,3% Cifras y letras693.000 6,5% Plano general Cayetana Guillén Cuervo 315.000 2,9% Historia de nuestro cine: presentación Distrito quinto 100.000 1,2% Historia de nuestro cine: película Distrito quinto 108.000 1,2%

Antena 3

Tu cara me suena: calentando motores1.308.000 12,1% Tu cara me suena1.735.000 21,6%

Cuatro

First Dates599.000 5,8% El blockbuster Prince of Persia: las arenas del tiempo 663.000 7,1%

Telecinco

¡De viernes!782.000 10,0%

laSexta

laSexta columna Sangre en la montaña: el crimen de estado de Montejurra 597.000 5,7% Equipo de investigación El virus del crucero 611.000 5,9% Equipo de investigación El planeta de las ratas 375.000 5,1%

Mel Gibson en la película "Caminos desesperados"

Late night

"Caminos desesperados" empeora a "Pearl Harbor" en el late night de La 1 (-1,3)

"El guerrero nº13" consigue subir el dato de "Protegidos por su enemigo" en Cuatro (+0,4)

'Equipo de investigación' sube en laSexta con sus reposiciones a diferencia de hace una semana

La 1

Plan de cine 2 Caminos desesperados 171.000 4,2% Diario América 24h68.000 3,2%

La 2

Historia de nuestro cine: coloquio Distrito quinto 61.000 1,0% Cine' "Rifkin's Festival"45.000 1,3%

Antena 3

Tu cara me suena385.000 13,5%

Cuatro

Cine Cuatro El guerrero nº 13 195.000 4,7%

Telecinco

Gran Madrid Show123.000 5,3%

laSexta

Equipo de investigación La última cita de Marta 216.000 5,6% Equipo de investigación La última noche de Esther 189.000 8,3%

Marta y Fina se reencuentran en 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

'Sueños de libertad' mejora casi un punto en una semana

'Saber y ganar' y 'Malas lenguas', lo mejor de la sobremesa y tarde de La 2

'Todo es mentira' cae 1,3 puntos en un día en Cuatro

La 1

Directo al grano864.000 10,2% Valle Salvaje768.000 10,4% La promesa898.000 12,3% Malas lenguas887.000 11,6% Aquí la Tierra998.000 11,7%

La 2

Saber y ganar652.000 7,2% Grandes documentales381.000 4,6% Las hienas pardas de Makgadikgadi413.000 4,9% Animales extraordinarios de Australia318.000 4,1% Malas lenguas512.000 7,0% Sukha188.000 2,5% Trivial Pursuit168.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.256.000 14,2% Y ahora Sonsoles714.000 9,5% Pasapalabra1.527.000 18,3%

Cuatro

Todo es mentira470.000 5,7% Lo sabe, no lo sabe440.000 6,0%

Telecinco

El tiempo justo693.000 8,4% El diario de Jorge632.000 8,6% ¡Allá tú!866.000 10,5%

laSexta

Zapeando467.000 5,4% Más vale tarde444.000 6,0% La Sexta clave423.000 4,5%

Mañana

'La hora de La 1' consigue liderar con un 17,8% a pesar de sus fallos técnicos que lo llevaron a negro

'Espejo público' cae más de cuatro puntos respecto al jueves afectado por San Isidro en Madrid

También cae 'El programa de Ana Rosa' más de tres puntos en una semana

'Aruser@s' sube casi un punto en la mañana de laSexta

La 1

La hora de La 1367.000 17,8% Entrevista Mónica García 416.000 19,5% Entrevista Juanma Moreno 403.000 17,3% Mañaneros 360555.000 16,8% Mañaneros 360900.000 11,5%

La 2

Ruralitas18.000 1,7% El año salvaje en África Invierno 30.000 1,8% De tapas por España Burgos, cuna del primer europeo y de los derechos humanos 30.000 1,5% Aquí hay trabajo39.000 1,7% Universo UNED29.000 1,2% Stanley Tucci recorriendo Italia Casa Tucci 29.000 1,2% El escarabajo verde Mientras no me pase a mí... 68.000 2,4% El western de La 2 Los cuatreros 118.000 3,3% El cazador131.000 2,2% El cazador218.000 2,5%

Antena 3

Espejo público272.000 9,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Cordero con patatas al ajillo 750.000 15,4% La ruleta de la suerte1.515.000 21,2%

Cuatro

Love Shopping TV13.000 1,3% ¡Toma salami! Mundo insólito 22.000 1,6% Alerta Cobra Prueba de fuego 35.000 1,9% Alerta Cobra El sanitario 39.000 1,9% Alerta Cobra En libertad condicional 47.000 2,0% En boca de todos275.000 8,3%

Telecinco

La mirada crítica175.000 9,3% El programa de AR261.000 10,6% Vamos a ver370.000 10,0% El precio justo628.000 9,5%

laSexta

Aruser@s el humorning169.000 11,2% Aruser@s344.000 15,0% Al rojo vivo277.000 7,1%

Informativos

La sobremesa del viernes confirma un panorama de ligeros retrocesos generalizados respecto al mismo día de hace siete días, con Antena 3 manteniéndose prácticamente intacta en el liderazgo. 'Antena 3 noticias 1' cede apenas 0,2 puntos (del 23,6% al 23,4%), una caída testimonial que no compromete en absoluto su dominio. Quien más acusa el desgaste es 'laSexta noticias 14h', que pierde 1,4 puntos respecto al viernes anterior, mientras 'Noticias Cuatro 1' retrocede 1,1 puntos, hasta el 7,5%. 'Telediario 1' también afloja ligeramente, 0,8 puntos menos que hace una semana, aunque se mantiene como segunda fuerza de la franja con un sólido 14,1%.

En la noche, el movimiento más llamativo lo protagoniza 'laSexta noticias 20h', que esta semana sube 0,4 puntos respecto al viernes anterior y alcanza el 7,6%, recortando distancias con 'Antena 3 noticias 2', que cede una décima y se queda en el 17,9%. 'Informativos Telecinco 21:00' baja 0,4 puntos hasta el 8,1%, continuando la tendencia descendente de la cadena también en sobremesa. 'Telediario 2' pierde 0,4 puntos respecto a hace siete días y se sitúa en el 12,4%, aunque mantiene la segunda posición nocturna con comodidad.

La 1

Informativo territorial 1744.000 12,1% Telediario 11.290.000 14,1% Informativo territorial 21.101.000 12,1% Telediario 21.211.000 12,4%

Antena 3

Noticias de la mañana234.000 12,7% Antena 3 noticias 12.132.000 23,4% Antena 3 noticias 21.732.000 17,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1518.000 7,5% El desmarque Cuatro 1362.000 4,1% Noticias Cuatro 2400.000 5,0%

Telecinco

El matinal81.000 6,6% Informativos Telecinco 15:00817.000 9,0% Informativos Telecinco 21:00774.000 8,1%

laSexta

laSexta noticias 14h569.000 7,1% laSexta noticias: Jugones442.000 4,8% laSexta noticias 20h610.000 7,6%

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