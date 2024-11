Movistar Plus+ |

Movistar Plus+ ha lanzado el teaser de su nueva serie, 'La vida breve', una ficción que tratará de contar la historia de, tal y como ellos han dicho, "el breve reinado, el breve matrimonio y la breve vida" de Luis I el Breve. Aunque aún no se sabe la fecha concreta, sí que se ha confirmado que la serie llegará a la plataforma de pago en febrero del próximo 2025.

Esta serie de época se encargará de recrear los acontecimientos que tuvieron lugar durante el reinado más corto de la historia de España con uno de los monarcas más desconocidos: Luis I, el hijo de Felipe V. En ella, se verá cómo el rey tuvo que lidiar con su propio padre, con su rebelde esposa (que era su prima) y con una "madrastra conspiradora". Tal y como dice la sinopsis oficial: "Por suerte para él, los problemas terminarán pronto".

La serie está creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor ('Días mejores'), y dirigida por Valor y Diego Núñez Irigoyen. "No somos muy irreverentes. Lo que se ve en la serie ha pasado, no hemos inventado nada, incluido lo más loco", asegura Garrido. Es una coproducción de Movistar Plus+ con Zeta Studios y cuenta con un elenco formado por Javier Gutiérrez, Leonor Watling, Carlos Scholz y Alicia Armenteros.