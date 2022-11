KAN |

Suma y sigue con las polémicas del Mundial de Catar de 2022. Esta vez, el protagonista ha sido Maluma y el plantón que ha dado al periodista Moav Vardi durante una entrevista para la televisión israelí. El presentador quiso saber la opinión que tenía el artista sobre la vulneración de los derechos humanos en el país catarí y, para ello, sacó a colación las declaraciones que Shakira o Dua Lipa habían hecho al respecto.

"Tú sabes que te debo preguntar. Shakira y Dua Lipa se negaron a formar parte de esta Copa del Mundo debido al mal hacer de Catar en materia de derechos humanos", comenzó el comunicador. Inmediatamente después, le expresó al artista colombiano si él estaba de acuerdo con ellas: "¿No tienes problemas con la violación de estas cuestiones en ese país?". La respuesta del colombiano fue, cuanto menos, egoísta. Aseguró que como era un asunto que él no podía resolver, no iba a hacer nada al respecto: "Solo voy para disfrutar la vida, disfrutar el fútbol y la fiesta del fútbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme. Estoy disfrutando de mi música y la vida hermosa, jugando al fútbol también".

Incrédulo ante su contestación, el comunicador volvió a insistir en el tema y le expresó al artista que no era cierto que no pudiera hacer nada: "Con tu participación en el Mundial de Catar estás ayudando al régimen a encubrir la situación". Comentario que no sentó nada bien al cantante y por el que decidió abandonar el set en mitad de la charla.