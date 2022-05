La pareja de intérpretes nos cuentan cuáles son siguientes proyectos tras volver de grabar la serie argentina.

Sergio Navarro

Marc Clotet y Natalia Sánchez no paran de trabajar y no se cierran las puertas a ningún rincón del mundo siempre y cuando el proyecto les seduzca. Acaban de regresar a España desde Argentina, donde han grabado juntos la serie 'Último primer día' para Flow (aunque todavía no hay fecha de estreno para España). Charlamos con la pareja de actores para que nos desvelen todos los detalles que puedan sobre este proyecto y además él nos cuenta que en breve vuelve a cruzar el charco para protagonizar "La niña de azúcar" en Perú, mientras ella disfruta del éxito de 'Los herederos de la tierra', que se encuentra en el Top 10 de 56 países. Por último, nos confiesan de que novela les gustaría protagonizar una adaptación.

Titulares de Marc Clotet y Natalia Sánchez