Los informativos de Telemadrid, en este caso su versión nocturna ' Telenoticias 2 ',tan solo un día después de su último escándalo alen un discurso de Pedro Sánchez. Esta vez, el programa conducido por Laura Gómez emitía unas imágenesen San Agustín de Guadalix.

Antes de emitir las imágenes del robo, la pantalla mostraba unos testimonios, supuestamente también de la zona afectada, mientras la presentadora hacía una breve introducción sobre la forma de atentar de los tres ladrones. "Estos son los testimonios de las últimas víctimas de los 3 marroquíes que han sido detenidos en San Agustín. Van a por los ancianos porque son más vulnerables".

Tras esto, se daba paso a Sara Barroso, una reportera de 'Telenoticias 2' que iba a presentar el caso. "Estos tres marroquíes de entre 18 y 26 años ya han sido detenidos. Se les atribuye cuatro robos con violencia, y también un delito de estafa bancaria porque usaron la tarjeta de una de sus víctimas para realizar compras":

A continuación, se mostraban las imágenes de uno de los supuestos robos a plena luz del día y con el método tirón. Sin embargo, tal y como ha publicado Guillermo Guijarro a través de X, este vídeo pertenece a un robo en la Puebla de Montalbán (Toledo) en septiembre de 2024. De hecho, el vídeo aparece en noticias de diversos medios como que informaron de los sucesos en el verdadero momento en el que ocurrieron.

Por el momento, Telemadrid no solo no ha corregido este error, sino que ha vuelto a hacer uso de las imágenes y del reportaje para su programa 'Buenos días, Madrid', a pesar de no corresponder al relato que cuentan. Tras esto se esperan, de nuevo, unas disculpas y una corrección por parte de la televisión pública madrileña, que ha vuelto a difundir un bulo.