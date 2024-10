María Patiño aclara por qué rechazó la propuesta de TVE en el access del viernes de La 1

Canal Quickie |

Durante la tarde del 21 de octubre de 2024, María Patiño ha aprovechado el espacio de 'Ni que fuéramos Shhh' en Ten para aclarar una noticia que se ha publicado sobre ella. La información relacionada con la presentadora de Canal Quickie señalaba que Patiño había rechazado una propuesta de Televisión Española para colaborar en un access prime time que se está preparando para los viernes, indicando que el motivo era que no quería volver a ejercer de colaboradora teniendo en cuenta su papel actual en 'NQF'. Sin embargo, María Patiño ha desmentido esta información, dando así el motivo real por el que decidió no participar en el nuevo programa de La 1.

"Me ofrecieron hace un tiempo el colaborar en un programa de TVE en el access, presentado por Inés Hernand y Loles León, que al final la sustituye Alba Carrillo. Dije que no, el motivo que se publica es falso. Yo decidí que no porque este programa me lleva mucho tiempo y me consume mucha energía. No quiero volver a endeudar mi tiempo libre en otra cosa que no sea 'Ni que fuéramos Shhh'. Muy agradecida, para una vez que me llaman...", explicaba Patiño, dejando claro todo el trabajo que hay detrás de las cuatro horas en directo como presentadora en Ten.