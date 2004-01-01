Movistar Plus+ lanza el tráiler de 'Por cien millones', su nueva comedia original

Movistar Plus+ |

Movistar Plus+ ha desfilado por la alfombra del Festival de Málaga para presentar 'Por cien millones', la serie original que verá la luz el 26 de marzo al completo. Con motivo de su paso por el certamen andaluz, la plataforma de Telefónica ha compartido el tráiler completo de la ficción creada y escrita por Nacho G. Velilla y Oriol Capel, que gira en torno a un suceso real: el secuestro del futbolista Quini, que tuvo lugar en 1981.

En aquel momento, el delantero del FC Barcelona era una de las grandes estrellas del balompié, pero su buena racha se rompió cuando tres hombres decidieron capturarle para pedir un estratosférico rescate. 'Por cien millones' recrea aquel acontecimiento con una mezcla de humor y suspense que presta especial atención a los secuestradores, tres mecánicos zaragozanos asfixiados por las deudas.

Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara interpretan a ese tridente protagonista, mientras que Agustín Otón encarna a Enrique Castro, más conocido como Quini. Aixa Villagrán, Natalia Huarte, María de Nati, La Dani, Julia de Castro, Nacho Guerreros, Teresa Rabal y Josele Román completan el elenco de esta producción de Movistar Plus+ en colaboración con Felicitas Media, que inaugurará los lanzamientos primaverales de la plataforma.