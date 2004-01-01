Netflix lanza el tráiler de 'Ciudad de sombras', la última serie de Verónica Echegui

Netflix |

Netflix ha lanzado el tráiler de 'Ciudad de sombras', el thriller policíaco protagonizado por Isak Férriz y Verónica Echegui que se estrenará el próximo 12 de diciembre. Esta miniserie de 6 capítulos fue el último trabajo realizado por la actriz antes de su fallecimiento en agosto de 2025.

El tráiler deja ver dos minutos de la historia de 'Ciudad de sombras' en las que se muestra la frenética investigación del inspector Milo Malart y la subinspectora Rebeca Garrido. Ambos deberán aunar fuerzas tras el regreso de este primero, después de un tiempo suspendido por los Mossos d'Esquadra debido a su falta de disciplina y distintos escándalos. Los dos se unirán para descubrir quién o quiénes son los culpables del espeluznante crimen ocurrido en La Pedrera-Casa Milà, en el que ha aparecido un cuerpo abrasado en el edificio de Gaudí. Por otro lado, también deberán de averiguar qué les quiere decir el asesino con los diferentes símbolos que deja tras su actuación.

La ficción es una adaptación de primera novela de Aro Sainz de la Maza de su saga 'Milo Malart', en la que recorre distintos crímenes desde el punto de vista de un inspector. Además, está dirigida por Jorge Torregrossa y producida por Arcadia y el reparto está formado por Ana Wagener, Manolo Solo y Jordi Ballester o Àgata Roca, entre otros.