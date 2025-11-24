Paco León: "No, no, no, que 'Aída' no vuelva. Hacer esta película ha sido para matar al monstruo otra vez"

Publicado: Lunes 24 Noviembre 2025 08:57 (hace 13 horas)|
Aída
2005 - 2014
España 10 temporadas 237 capítulos
ComediaFamiliar
7,2
Titulares de Paco León y Miren Ibarguren
- Paco León: "La que se está liando con el regreso de 'Aída' y la que se va a liar"
- Miren Ibarguren: "La recepción de la película la vivimos con mucha emoción, porque es un homenaje precioso a la serie y al público que la veía"
- M.I.: "Hemos hecho una peli súper bonito y Paco ha conseguido todo lo que teníamos todos en la cabeza"
- P.L.: "Estamos contentos y tenemos sorpresas también que todavía no podemos contar"
- M.I.: "Nunca sabréis cuánto de verdad hay en lo que se cuente en la película"
- P.L.: "Anécdotas reales va a haber muy poquitas comparado con todo lo que pasó"
- P.L.: "Todo lo que aparece en la película nunca se sabrá si es verídico o no"
- P.L.: "En la película se van a cambiar muchas circunstancias"
- M.I.: "El humor tiene que resetearse y actualizarse"
- P.L.: "En la película se va a tratar el tema del humor"
- M.I.: "Yo volvería con una nueva temporada a 'Aída'"
- P.L.: "No, no, no, que 'Aida' no vuelva. Hacer esta película ha sido para matar al monstruo otra vez"
- M.I.: "Si la película va bien hacemos la segunda parte"
- P.L.: "Todavía no hay ideas para una segunda parte, veremos a ver cómo funciona la 1"
- M.I.: "Parece que esté en todo pero es porque justo se estrena todo este año, pero ahora mismo estoy en mi casa"
- M.I.: "A veces pierdo la cuenta de por dónde va 'La que se avecina' con los estrenos en Prime Video y Telecinco"