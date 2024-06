Canal Quickie |

Desde 'Ni que fuéramos Shhh' han revelado que el viernes 21 de junio Terelu Campos volverá a Telecinco para hablar del embarazo de su hija Alejandra Rubio en '¡De viernes!'. No obstante, la cosa no ha quedado ahí, ya que Escaleto ha afirmado que Campos llamó a sus jefes de 'D Corazón' para no asistir este fin de semana al programa como colaboradora. "Si te dan un saco de billetes lo que te reclaman es que en 7 días estés con el pico cerrado", ha teorizado Kiko Matamoros.

Al escuchar la noticia, María Patiño ha entrado en cólera sin poder creérselo: "Estamos hablando de una compañera que es una profesional, que ayer me maté en las redes por defenderla a nivel profesional, porque empezó con 15 años en la radio, es una tía que ha presentado y que estaba loca por volver a presentar". Acto seguido, ha tachado de "antiprofesional" el comportamiento de su excompañera y la ha comparado con Carlo Costanzia, que ha sido visto con Rubio en un barco tras la exclusiva.

"Este es el inicio de su final en Televisión Española", ha vaticinado Matamoros. "Yo sé, porque lo hablaba con ella, que había una intención de poder llegar a presentar, si ella invierte tiempo (...) y ahora de repente se va un 'De viernes' y deja colgados a esta gente y se juega un trabajo que eran las primeras personas que dieron la cara por ella", seguía Patiño molesta por las cuestionables decisiones de su compañera. Además, Patiño siente que no puede dar todos los detalles que le gustaría dar: "Belén, tú sabes la excusa que está dando ella, que a mí me tenéis muy atada".