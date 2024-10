Prime Video revive la leyenda de 'Yakuza' en el tráiler de la serie basada en los videojuegos de SEGA

Prime Video |

La cancelación de 'Tokyo Vice' no nos impedirá volver a los bajos fondos de la capital nipona. En esta ocasión, lo haremos de la mano de Prime Video, que el 25 de octubre lanzará 'Like a Dragon: Yakuza', la adaptación televisiva de la saga de videojuegos 'Like a Dragon' (conocida popularmente como 'Yakuza'), que lleva en marcha desde su debut en PlayStation 2 en 2005.

De hecho, la ficción de Amazon tomará como base argumental la primera entrega de la franquicia de SEGA, la cual presentaba a Kazuma Kiryu, un yakuza que, pese a tener ante sí un futuro muy prometedor en su clan, acaba en la cárcel tras un sonado incidente en Kamurocho, una versión alternativa del barrio de tokiota de Kabukicho. Diez años después, en 2005, el protagonista es liberado y se encuentra con una realidad muy diferente, ya que sus amigos de la infancia, con los que pensaba articular un futuro unidos, se han distanciado y se encuentran en el epicentro de un intrincado plan.

'Like a Dragon: Yakuza' alternará entre ambos tiempos para recorrer la historia de sus personajes, como anticipa en tráiler que ha lanzado Prime Video. Además, la plataforma también ha confirmado que en el elenco liderado por Ryoma Takeuchi como Kazuma, Kento Kaku como Akira Nishikiyama y Munetaka Aoki como Goro Majima nos encontraremos también con Yumi Kawai como Yumi Sawamura, Subaru Shibutani como el inspector Date, Misato Morita como Aiko, Toshiaki Karasawa como Shintaro Kazama, Koichi Sato como Masaru Sera, Hinano Nakayama como Miho, Saki Takaoka como Reina, Ryudo Uzaki como Goda, Masaya Kato como Dojima y Tomoya Maeno como Florist.