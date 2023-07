'Rick y Morty' cambia de estética en el primer tráiler de su anime

Adult Swim |

Pese al despido de Justin Roiland, Adult Swim sigue confiando en 'Rick y Morty'. De hecho, la exitosa serie no hará más que expandirse en los próximos tiempos, ya que en el horizonte del bloque adulto de Cartoon Network se encuentra otra producción de este irreverente universo: 'Rick and Morty: The Anime'. Con esta apuesta, se busca abrazar el característico estilo de animación nipón, con el cual ya ha coqueteado la ficción en ocasiones puntuales, aunque en esta ocasión lo hará íntegramente y a lo largo de diez episodios.

Durante la San Diego Comic-Con, se ha lanzado un primer vistazo a esta propuesta, que aún no tiene fecha de estreno. A lo largo del adelanto, se da buena muestra del renovado estilo, que recupera a los personajes originales a través de un prisma diferente. "Lo que he intentado conseguir en estos diez episodios es coger mis partes favoritas de 'Rick y Morty', comprimirlas para extraer su esencia, y entonces añadir un giro único japonés", ha señalado el director Takashi Sano.

"Después de los diez capítulos, creo que os encontraréis en un estado mental peculiar. Y ese estado refleja de la mejor manera posible los sentimientos que me despierta ver 'Rick y Morty'", anticipa el cineasta.