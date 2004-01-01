RTVE ya promociona 'Se nos ha ido de las manos', el nuevo programa de Carles Tamayo

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RTVE ya promociona a pleno gas 'Se nos ha ido de las manos', el formato presentado por el periodista y cineasta Carles Tamayo. El espacio es un programa documental en el que cada capítulo analizará temas que la sociedad ha normalizado tanto que incluso se nos han ido de las manos.

El programa, producido por Bambú Producciones, se estrenará "muy pronto" en La 1. Sin embargo, aún se desconoce la franja y el día en el que se emitirá. 'Se nos ha ido de las manos' contará con el equipo documentalista del periodista, que figura como presentador, director y productor del espacio. RTVE ampliará así su apuesta por la actualidad, la información y la investigación con un formato en el que se tratará de poner soluciones sencillas a problemas complejos.

Con este espacio, Carles Tamayo abre un nuevo horizonte en su trayectoria profesional tras el éxito de su documental 'Cómo cazar a un monstruo', al tiempo que su vinculación con la corporación pública sigue creciendo. Hace tan solo unos meses el periodista formó parte de 'Futuro imperfecto', el programa presentado por Andreu Buenafuente. Asimismo, en 2025, La 2 estrenó 'Adolescentes', un formato de diálogo entre adolescentes y adultos en el que el periodista ejercía como presentador.