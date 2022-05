369

Sheldon Riley (Australia en Eurovisión 2022): "Tengo al mejor escenógrafo, estamos trabajando duro"

El representante de Australia defiende el tema "Not the same" en la segunda semifinal de Eurovisión 2022.

Almudena M. Lizana

Embeber 1 Embebe este vídeo en tu página web: Elige el que más te convenga de entre los tamaños predefinidos que ofrecemos, o introduce el que necesitas. Grande (1000x618) Normal (720x445) Pequeño (480x297) Personalizado x

El cantante australiano Sheldon Riley es el representante de Australia en el Festival de Eurovisión 2022. El joven, de tan solo 23 años, interpreta el tema "Not the same" en la segunda semifinal del certamen, intentando luchar por un puesto en la final. Su actuación, marcada por su característico vestido que pesa más de 40 kilos y su máscara de cristales, cuenta con una gran escalera por la que se mueve durante su puesta en escena. En la alfombra turquesa previa a la ceremonia de apertura, Riley nos contó que lleva mucho tiempo queriendo participar en el certamen representando a Australia y también nos desveló que le encantan Chanel Terrero. Titulares de Sheldon Riley "Soy muy perfeccionista"

"Quiero ser lo mejor que pueda ser"

"Quería representar a Australia desde hace mucho"

"Quiero asegurarme de que sea lo más memorable posible"

"Se puede mejorar el escenario, las luces, las cámaras, pequeños detalles"

"Tengo al mejor escenógrafo y al mejor diseñador, estamos trabajando muy duro"

"Mi vestuario son 40 kilos"

"La inspiración detrás de la actuación es que no soy el mismo y eso está bien"

"Durante un tiempo pensaba que tenía que recomponerme, que tenía que cambiar, que mis ideas no estaban bien"

"En Australia no nos quejamos del sol, hacemos que funcione"

"Chanel es una diva, es increíble, me encanta"

Recomendamos