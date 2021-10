Ana Rujas es la cocreadora y protagonista de 'Cardo', el retrato generacional que se estrenará próximamente en Atresplayer Premium.

Atresmedia

Javier Ambrossi y Javier Calvo le dan las llaves de Atresmedia a Ana Rujas y Claudia Costafreda. Los responsables de 'Veneno' han reunido a otros dos jóvenes talentos en 'Cardo', la nueva serie de Atresplayer Premium en la que ejercen de productores ejecutivos. Por su parte, Rujas y Costafreda comparten las labores de creación a partir de una idea original de la primera, quien también protagoniza esta ficción de seis episodios que trata de inmortalizar el desasosiego existencial de la generación millennial.

El personaje principal de 'Cardo' es María, una treintañera que no está viviendo la vida que se le había prometido. Tras una carrera artística frustrada, se dedica a ayudar en la floristería de toda la vida de su barrio. No obstante, cuando no está ahí intenta llenar su vacío existencial con drogas para tener estímulos que le hagan llegar al final de la jornada.

'Cardo' se estrenará próximamente en Atresplayer Premium, aunque todavía no tiene una fecha concreta de lanzamiento. Aunque su premisa parezca dramática -y lo es-, la ficción incorpora un tono muy humorístico, basado principalmente en el espontáneo carácter de la protagonista, que ya queda patente en este primer teaser que ha lanzado Atresmedia antes del estreno oficial de la serie.