'Tele de Barrio': Así creó Vocal Factory la sintonía de 'Aquí no hay quien viva' y por qué no siguieron en 'LQSA'

Tres de los componentes recuerdan en 'Tele de barrio' cómo fue su trabajo dentro de la serie y desvelan si siguen ganando mucho dinero gracias a las canciones.

Héctor Alabadí / Sergio Navarro

"Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no". Es imposible leer esta frase sin entonarla como la sintonía de 'Aquí no hay quien viva' y el mérito lo tiene el grupo Vocal Factory. Ya disuelto desde hace un tiempo, reunimos a tres de sus cinco componentes en 'Tele de barrio' para que nos cuenten todas las anécdotas de la época de la serie. ¿Cómo surgió la idea de la canción de la cabecera? ¿Cómo era fue el trabajo a lo largo de todos los capítulos, componiendo y cantando temas para algunos de sus episodios?

"Hasta que salga el sol", "Quédate conmigo", "A por todas", "Olé Mauri" o "Súper Mauri" eran algunas de las canciones que nos regaló este grupo que, además de cantar, también tarareaban en otros episodios o incluso creaban los sonidos míticos de final de escenas o de las transiciones. Han estado presentes durante toda la serie, aunque solo se les viese en una ocasión en pantalla, pues hicieron un cameo cantando en el capítulo "Érase una nochevieja". José Luis, Juan y Álvaro cuentan cómo era la relación con el equipo de la serie, qué ocurrió con el CD de 'Aquí no hay quien viva', si ganaron mucho gracias a este proyecto, qué ocurría cuando la gente les reconocía por la calle y por qué no estuvo Vocal Factory en 'La que se avecina'.