Raymond Reddington reaparece abatido en el teaser de la novena temporada de 'The Blacklist'

El gánster vuelve a reconducir su imperio criminal en esta novena temporada, que verá la luz el 23 de octubre en Movistar+.

Movistar+

El criminal más buscado de los Estados Unidos regresa a la pequeña pantalla. Esta vez, Raymond Reddington tendrá que enfrentarse a sus peores enemigos tras sufrir una gran pérdida. La ficción protagonizada por James Spader vuelve con esta novena temporada que estará cargada de tensión. Las espadas están en lo alto, lo que coloca a Reddington en una delicada posición, ya que, tendrá que conseguir nuevos aliados que le ayuden en su lucha.

Esta nueva temporada de 'The Blacklist' no pasará desapercibida para los espectadores, ya que será la primera en la que no aparezca Megan Boone. La actriz abandonó la serie en el último capítulo de la temporada 8, cuando murió a manos de un despiadado asesino. Una trágica escena que dejó boquiabiertos a los seguidores de la ficción, quienes sintieron la pérdida de la protagonista. Los nuevos episodios del thriller de acción llegarán el 23 de octubre de 2021 a través de Movistar+.

Una vez más, el gánster tendrá que resurgir de sus cenizas para continuar gestionando su imperio criminal, aquel que pretendía abandonar en la temporada anterior. La idea del estadounidense era dejar todos sus negocios en manos de Liz, y que fuera ella misma quien acabara con su vida. Aun así, sus planes no salieron como esperaba y la agente del FBI moría en sus brazos. Sin duda, serán momentos difíciles para un enfermo Raymond, que contará con la fiel ayuda de Dembe, a quien interpreta Hisham Tawfiq.