Kaley Cuoco vuelve a dar vida a Cassie en la nueva entrega de 'The Flight Attendant'.

HBO Max

Cassie vivirá un cambio radical en la segunda temporada de 'The Flight Attendant'. Tras plantar cara a sus traumas y limpiar su reputación en la primera entrega, la azafata encarnada por Kaley Cuoco ha dejado la bebida y está tratando de reconducir su vida. Los nuevos episodios arrancan un año después de los sucedido en el cierre de la tanda anterior, mostrando a una protagonista que "cree que ha cambiado totalmente, que ha pasado página y es una persona totalmente nueva", como ha declarado Cuoco a Entertainment Weekly.

Sin embargo, ese salto para huir de sus vicios no irá de la mano de una pérdida de su personalidad, y además tendrá que asumir que estar sobria no es tan sencillo como le gustaría creer. Mientras trata de recomponerse a sí misma, Cassie sigue viajando por todo el mundo, aunque ya no solo como azafata, ya que ahora también trabaja en cierta medida para la CIA, aunque sin llegar a ser agente.

El primer teaser de la segunda temporada muestra todos estos conflictos, a la vez que recupera el sentido del humor que tan bien acogido fue en su primera tanda. Para rematar las novedades, se ha confirmado que los dos primeros episodios llegarán a HBO Max el 21 de abril, para después lanzar otros dos episodios al jueves siguiente y otro por semana hasta el 26 de mayo. En España, en cambio, el debut se producirá el 22 de abril.