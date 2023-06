'The Witcher' empieza a despedirse de Henry Cavill en el tráiler de la tercera temporada

Netflix |

El conflicto es inevitable en 'The Witcher'. La serie de Netflix no podrá huir de la naturaleza de Ciri (y todo lo que conlleva) en una tercera temporada que, además de contener mucha acción y estrechar lazos entre sus protagonistas, también supondrá la despedida de Henry Cavill como Geralt de Rivia. En cualquier caso, como se confirmó el año pasado, esto no supondrá el final de la ficción, que en su cuarta entrega incorporará a Liam Hemsworth como el brujo titular.

Antes de colgar la espada, Cavill se enfrentará a numerosos y bestiales enemigos en esta nueva tanda de episodios, que se ha mostrado en detalle en un extenso primer tráiler. En concreto, este avance se centra en el Volumen 1 de la temporada, que verá la luz el 29 de junio. A partir de ese día estarán disponibles los cinco primeros capítulos, que indagarán en la persecución que tiene a Ciri como principal objetivo, así como en la intensa lucha de Geralt por protegerla de las fuerzas del mal.

Unas semanas más tarde, el 27 de julio, Netflix completará la tercera temporada lanzando sus tres últimos capítulos. Más adelante se producirá la transición hacia Hemsworth, que en principio estará implicado, al menos, hasta la quinta temporada, que se grabará poco después de la cuarta, como adelantó a Deadline la directora de casting Sophie Holland.