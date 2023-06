HBO |

HBO no bajará el pistón en verano. Aunque es cierto que la época primaveral ha sido especialmente prolífica con 'Barry', 'Succession', 'Perry Mason' o 'Somebody Somewhere', las próximas semanas no estarán exentas de contenido atractivo. Obviamente, a la cabeza de esa oferta se encuentra 'The Idol', la nueva ficción del creador de 'Euphoria' junto a The Weeknd, que está actualmente en emisión. A ella se sumará el 18 de junio en Estados Unidos (y un día más tarde en España a través de HBO Max) la tercera temporada de 'Los Gemstone' y, si damos un salto más extenso, nos topamos con la siguiente en llegar: 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers'.

Casi un año y medio después del debut de su primera temporada, el drama deportivo producido por Adam McKay regresará el 6 de agosto a HBO con una segunda tanda que recorrerá una época clave en la dinastía de los Lakers: la comprendida entre las finales de 1980 y 1984. En ese periodo, jugará un papel fundamental la rivalidad entre Magic Johnson, el gran estandarte del equipo angelino, y Larry Bird, su homólogo en los Boston Celtics.

Una vez más, la serie indagará tanto las vidas profesionales como personales de los jugadores. En España, podremos descubrir los nuevos episodios a partir del 7 de agosto, cuando arrancará la emisión de la segunda temporada a través de HBO Max.