Tráiler de 'A la caza de los espíritus malignos', los "Cazafantasmas" coreanos con poderes

So Mun y el resto de los trabajadores de Eonni's Noodles en realidad se dedican a mucho más que los fideos, ya que cazan toda clase de seres sobrenaturales con sus increíbles superpoderes espirituales.

Netflix

Cuando So Mun (Jo Byung-gyu) queda en coma y discapacitado su angustiosa vida como adolescente que sufre bullying parece que se va a truncar de forma irremediable. Sin embargo, de pronto despierta con 18 años y toda su salud restaurada, incluso pudiendo volver a caminar cuando lo creía imposible. Buscando la razón de este cambio en su vida acaba en Eonni's Noodles, un local de fideos que se revela como la base secreta de otra gente como él: personas que han despertado tras una aparente muerte gracias a un espíritu bondadoso de la tierra fronteriza de Yung. Todos ellos ahora han vuelto de una posible muerte con increíbles poderes sobrenaturales y se dedican a luchar contra otros espíritus que se dedican a hacer el mal.

So Mun se une a ellos aunque no sabe todavía cuál es su poder. Sí lo tiene muy claro Ga Mo-tak (Yoo Jung-sang), que actúa como líder de este peculiar colectivo gracias a su fuerza sobrehumana. Por otro lado, están la siempre maternal Señora Choo (Yum Hye-ran) y la antipática joven Do Ha-na (Kim Se-jeong), cada uno con diferentes poderes que les ayudan en su lucha. Esta particular serie es una adpatación del webtoon "Amazing Rumors" del artista Kang Yi.