Gonzalo Pinillos representará a España en Eurovisión Junior 2025

Por Almudena M. Lizana | |

España ya tiene representante para el Festival de Eurovisión Junior 2025 Gonzalo Pinillos . Tras recibir 270 candidaturas de niños y niñas de entre 9 y 14 años,que llevará la bandera española al escenario europeo en su 23ª edición.

"Es muy ilusionante, supone el pistoletazo de salida de la campaña de Eurovisión. Es un evento que manifiesta el interés de la casa por la música", empezaba diciendo Sergio Calderón, director de Televisión Española, en la rueda de prensa de presentación del artista madrileño de 14 años que viajará a Tiflis (Georgia) el 13 de diciembre de 2025.

Chloe DelaRosa, representante de España en Eurovisión Junior 2024

María Eizaguirre daba paso entonces a César Vallejo, que arranca una nueva etapa en la delegación española para Eurovisión como jefe de la misma. "Lo afronto bastante ilusionado, con mucho respeto, dentro de TVE y con respeto a los grupos eurofanes que espero que me acompañéis en esta aventura", decía Vallejo.

"Quiero deciros que yo tengo una pareja que es Pepe Payueta, que es un productor ejecutivo que me va a acompañar tanto en Eurovisión como en la transformación del Benidorm Fest. Es un planteamiento ambicioso y es un paso más allá de lo que hemos ido haciendo hasta ahora. Queremos que sintierais que la delegación es también algo vuestro", añadía el jefe de la delegación española de Eurovisión.

Gonzalo Pinillos, de 'Los chicos del coro' a Eurovisión Junior 2025

Tras dar paso a Gonzalo Pinillos en el plató de RTVE, el joven cantante explicaba que ha participado en el casting para Eurovisión Junior en años anteriores, llegando a ser finalista en 2024. "Es una meta que me había puesto y he conseguido alcanzar", contaba Pinillos. "Creo que me van a hacer una canción buenísima, tengo ganas de representar a España y estoy muy ilusionado", añadía el joven, quien tiene mucha experiencia en musicales, tal y como ha demostrado al cantar 'Defying Gravity' en directo, derrochando además de buena voz, una delicada interpretación.

"Hemos mandado peticiones a muchos compositores para buscar a la mejor canción y él también participará en la construcción de esta canción", aclaraba César Vallejo. En cuanto a cómo se imagina Gonzalo Pinillos su canción para Eurovisión Junior 2025, el artista detalla que le gustaría "algo tipo balada, que luego pudiera coger ritmo y que tenga algo que transmitir". Además, Pinillos es un virtuoso del piano, por lo que le encantaría que el tema tuviera alguna parte con este instrumento para poder tocarlo.

¡QUÉ BONITO CANTAS! ????



Gonzalo Pinillos versiona "Defying Gravity" de "Wicked", el tema con el que se presentó al casting de #EurovisiónJunior2025#JESC2025



? https://t.co/Ny1cQAwRrK pic.twitter.com/1B2bEIgvzC — Eurovisión España - RTVE ???????? (@eurovision_tve) July 23, 2025

Amplia trayectoria en musicales

El también actor es capaz de desenvolverse en un escenario de una forma impecable, ya que Gonzalo Pinillos ha trabajado con tan solo 14 años en tres grandes musicales: en 'School of Rock' interpretando a Lawrence, en 'Los chicos del coro' encarnando a Pierre y en 'Oliver Twist' haciendo de Tony. Por lo que podemos esperar que pisará el escenario de Tiflis el 13 de diciembre con una gran seguridad.