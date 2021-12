Intro de 'Boys Over Flowers', que nos lleva su instituto elitista lleno de romance

El glamour y el amor de esta serie adolescente surcoreana comienzan desde estos créditos iniciales, que introducen al espectador en su particular mundo de instituto.

KBS2

Con esta cabecera plagada de diamantes y una música pop bailable se nos presenta 'Boys Over Flowers', el fenómeno adolescente coreano de 2009 que adapta el manga japonés "No me lo digas con flores" de la artista Yoko Kamio. Por los créditos van desfilando los personajes principales de esta historia, particularmente los miembros del F4, los chicos más populares de la Escuela Superior Shin Hwa, que ofrecen flores al espectador en un juego de palabras con el título de la serie.

Estos cuatro chicos, que actúan como un elitista grupo de presión que deciden quién prospera y quién se hunde dentro del ecosistema escolar, están liderados por Joon Pyo, el arrogante heredero de la compañía propietaria del instituto al que interpreta Lee Min-ho. A su lado están otros adinerados estudiantes de buena familia como son Ji-hoo (Kim Hyung-joong), Song Woo-bin (Kim Joon) y So Yi-jeong (Kim Bum). La vida de todos ellos cambia cuando es aceptada en su escuela la humilde Geum Jan-di (Goo Hye-sun), que, sin querer, acabó por dar la vuelta a sus planes y a la que comienzan haciendo bullying de la forma más cruel. No obstante, con el tiempo, tanto Jun-pyo como Ji-hoo acaban enamorados de ella, conformando un triángulo amoroso de lo más complicado del que Jan-di, en un primer momento, sólo quiere huir.