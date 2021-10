Tráiler de 'Moonshine', la comedia canadiense que llega a España a través de Movistar+

Una familia desestructurada se descompone aún más en 'Moonshine', la comedia que llega a Movistar+ el 5 de octubre.

CBC

Los Finley-Cullen no piensan permanecer unidos en 'Moonshine'. El clan familiar sigue regentando un resort de verano en la costa sur de Nueva Escocia, pero este establecimiento ya no brilla tanto como antaño. Aunque en los años setenta era todo un referente, que atraía el turismo y dejaba ingentes cantidades de dinero, ahora el negocio no es tan provechoso, lo cual no impide que los potenciales herederos emprendan una guerra por hacerse con su control.

El detonante de 'Moonshine' es el retorno de Lidia, la hija mayor de la familia, que se entera después del funeral de su tía de que ha heredado una porción sustancial del recinto. Al hacerse con esa parte de la propiedad, Lidia decide quedarse y cambiar de vida, chocando frontalmente con los intereses de sus hermanos, entre los que se empiezan a notar cada vez más las grietas provocadas por la avaricia.

El resultado de esas tensiones es una dinámica familiar plagada de golpes bajos y choques constantes, que tienen que convivir con las locuras de los clientes que pasan por el resort y con las intrigas de un extravagante pueblo. 'Moonshine' es una serie de CBC que llega a España el 5 de octubre de la mano de Movistar+.