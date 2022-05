El vídeo juega con las iniciales de la política "MO", siendo esta sílaba una de las que más se repite en la canción.

Club de fans de Macarena Olona

La portavoz y secretaria general del grupo parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, es a su vez la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía para las elecciones al Parlamento andaluz del próximo mes de junio. Un mes antes, el club de fans de la política ha realizado un vídeo, el cual ha compartido las cuentas oficiales del partido, en el que se escucha "SloMo" de Chanel con distintas imágenes y vídeos de la trayectoria de Macarena.

Suena "Let's go" mientras va en autobús, deja claro que si tiene un problema no es "monetary", se escucha "yo vuelvo loquita a todos los daddies" mientras saluda a un señor mayor, deja claro que siempre está "ready" mientras baila la Macarena y asegura que "no hay imitaciones". El juego de palabras llega a continuación, cuando suena "Slo Mo, mo, mo, mo", pues en pantalla hacen ver que ese "mo" corresponde a las iniciales de la política, Macarena Olona. Lo que no se sabe es qué opinará la representante de España en Eurovisión 2022 de se haya usado su tema para mostrar apoyo y promocionar de ese modo la candidatura en Andalucía de la portavoz y secretaria general de VOX.