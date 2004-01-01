Yolanda Ramos: "No hagamos spoiler de 'Hasta el fin del mundo', pero es cierto que nunca gano ningún programa"

Publicado: Miércoles 19 Noviembre 2025 09:36 (hace 21 minutos)|
Programa relacionado
Hasta el fin del mundo
España
Realities Entretenimiento
Titulares de Yolanda Ramos y Ainoa Olivares Ramos
- Ainoa Olivares Ramos: "Este viaje nos ha traído mucha paciencia a la una con la otra"
- Yolanda Ramos: "Yo soy demasiado mística... tengo cada viaje interior..."
- Y.R.: "El programa me lo ofrecieron a mí, Ainoa ni pinta nada en todo esto"
- Y.R.: "Cuando me llaman cuento que mi sobrina está viviendo conmigo y me dicen que por qué no voy con ella"
- A.O.R.: "Cuando me lo propuso Yolanda ir con ella, yo estaba haciendo caca y no me lo creía"
- Y.R.: "Te acostumbras enseguida a la cámara demasiado rápido porque empiezas a hacer cada cosa..."
- A.O.R.: "Ya nos conocíamos mucho"
- Y.R.: "Hacía ilusión llegar el primero, pero los amigos están por encima de todo eso al fin y al cabo"
- Y.R.: "Si hubiéramos ganado medio millón de euros más, igual los amigos sí que se evaporaban"
- Y.R.: "No hagamos spoiler, pero es verdad que nunca he ganado ningún programa"
- Y.R.: "No somos nada aventureras, además no me gusta nada de nada"
- A.O.R.: "Yo el verme dos meses con un chándal y bambas me parecía la peor idea del mundo"
- A.O.R.: "Cuando volví me puse unos tacones y estuve tres días con ellos puestos"
- A.O.R.: "Ojalá me venga alguien y me robe el móvil cuatro horas al día"
- A.O.R.: "Somos muy patosas y vamos a más, eso se ha visto en el programa"
- A.O.R.: "No éramos montañeras ni lo vamos a ser a partir de ahora"
- Y.R.: "No he descubierto cosas nuevas mirando a otra gente; me he descubierto cosas nuevas mirándome a mí"
- Y.R.: "En una cama me encontré semen y sangre"
- Y.R.: "Estábamos durmiendo en la misma cama al lado del Amazonas y veo una especie de ciempiés que iba hacia Ainoa"
- A.O.R.: "En Argentina nos apareció una cucaracha en la cama"