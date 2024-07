'4 estrellas' anuncia boda: ¿Llegará el momento de que Luz y Ainhoa se casen?

Por Alejandro Burrueco Marín |

'4 estrellas' tiene entre sus filas a una de las parejas sáficas más queridas de la televisión: Luz y Ainhoa, unidas por el shippeo "Luznhoa". La ficción de RTVE parece estar a punto de dar una gran alegría a los fans de la pareja en la recta final de la serie. Tal y como anuncia la productora encargada de la serie, The Good Mood, en sus redes sociales, la pareja podría casarse en el capítulo 277 que se emitirá el próximo martes 6 de agosto.

Dafne Fernández como Marta en '4 estrellas'

", ha escrito la productora en Instagram acompañando a una retahíla de fotografías entre las que se encuentra. En las imágenes también se ve al personaje de Dafne Fernández , Marta, como la dama de honor.

El reparto de la serie tiene una cuenta de Instagram conjunta, encabezada por Dafne Fernández, donde comparten diariamente el detrás de las cámaras del rodaje de la ficción. En este perfil han escrito que la boda se emitiría el jueves 1 de julio y han subido algunas imágenes de cómo fue grabar la celebración. No obstante, atendiendo al mensaje de la productora, han rectificado tras haber generado dudas entre los fans: "Me decís algunas de vosotras que el próximo capítulo es el martes y no el jueves. Como veis nosotras no tenemos información. Es una pena este lío final".

Yo no sé si se han hecho el lío, si es rebeldía porque están hasta el toto o qué pero me parece bien que filtren. Es al final directa o indirectamente un ataque a la cadena.

Que se jodan los de la cadenita. Por mí que filtre Dafne el capítulo entero.#4Estrellas #Luznhoa — Eme Ce ? (@maricarmenlove3) July 31, 2024

Los spoilers que nos estamos comiendo con #4Estrellas pero se los perdono porque ni ellos saben cómo es la onda, están más perdidos que nosotros ???? #Luznhoa — ???????????????????????? (@veritoco_) July 31, 2024

???????????????????? ahora ya si q si muestran todo pq se la pela a Full ???????????? y nosotr@s encantad@s ???? #4Estrellas #Luznhoa https://t.co/CvrfnSI9t1 — Sandra (@PekeGriffyn) July 31, 2024

Dafne está por subir el capítulo entero a Instagram JAJAJAJAAJJA #Luznhoa #4Estrellas — Fátima ???????????? | Tortured Student (@fdeflawless) July 31, 2024

Por favor os lo pido @rtve sabemos que hay boda pero no la cageis hasta entonces ???????? bastante mal habéis tratado la serie y la pareja #Luznhoa https://t.co/TefBw0Udmm — Maite (@diooba) July 31, 2024

Quejas a la cadena

Algunos seguidores de '4 estrellas' creen que la pareja no ha tenido el suficiente protagonismo en la serie y que la boda ha llegado de manera precipitada. Además, han tomado las imágenes subidas por los actores como un ataque a la cadena por emitir la serie diaria de manera irregular este último mes: "¿Es una cagada filtrar todo esto sin haber emitido al capitulo? Pues sí, pero entiendo al cast porque están hartos de la cadena ya".