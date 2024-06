Por Beatriz Prieto |

La noche del miércoles 19 de junio, 'La resistencia' recibió la visita de Denisse Peña y Gabriel Guevara con motivo del reciente estreno de la serie 'Desde el mañana'. No obstante, a pesar de las bromas y risas iniciales, el encuentro encaró su recta final con un mal rato para David Broncano, cuando la actriz mencionó la cancelación de '4 estrellas' tras el fichaje del presentador y su equipo para ocupar su franja la próxima temporada televisiva.

Denisse Peña aborda la cancelación de '4 estrellas' en su visita a 'La resistencia'

Como es habitual, Broncano planteó las preguntas clásicas y, cuando se enfrentaron a. "Trabajo en una diaria también, no me queda mucho rato", explicó la actriz, por lo que el presentador quiso saber "en qué serie"., respondió la invitada, sonriente, ante la cara de circunstancia de Broncano.

"A ver, yo quiero pensar que no son cosas relacionadas. Quiero pensar que son cosas distintas, decisiones que se toman por distintos lados", comentó el presentador. "No, no, para nada, vamos", replicó Peña, con ironía, tras lo cual Broncano confesó que "me sabe mal ahora". "No pasa nada. Te he traído la piedra para los nuevos comienzos porque yo os deseo lo mejor", explicó la invitada, en referencia a la amatista que le había entregado como regalo. "Me has traído la piedra para quitarme estrés y me has dicho para subírmelo", comentó el presentador, con humor.

"No lo iba a sacar si no lo sacabas tú"

"Es que estaba entre la piedra y mi finiquito, y he dicho: 'La piedra es más bonita'", bromeó Peña, haciendo reír a Broncano, quien agradeció el gesto. "Ah, claro, que ella se pira porque entramos nosotros", cayó entonces Grison. El presentador desveló entonces que "conozco a mucha gente que trabaja" en la serie: "Pero sintiéndolo en ese sentido, sois todos gente muy talentosa y seguro que en breve hay muchísimos proyectos porque os los merecéis".

"Es verdad, eso es así", coincidió Peña, en medio de un aplauso en el que los gestos de apuro de Broncano le hicieron reír. "Te he hecho sudar de repente, ¿eh?", lanzó la invitada, ante lo que Broncano admitió que "hacía mucho tiempo que la pregunta del sexo no acababa con giro imprevisto". "Ya te he dicho que yo venía a todo", recordó Peña, quien confesó que "no lo iba a sacar si no lo sacabas tú", antes de que el presentador reconociera que "no lo he visto venir".