'4 estrellas' hace historia con una trama para visibilizar a las personas no binarias

Por Fernando S. Palenzuela |

La normalización del colectivo LGTBIQ+ en la ficción se va consiguiendo poco a poco. Mientras que algunas letras como la L y la G están más asentadas o la T ha tenido más relevancia en los últimos años, especialmente con la exposición que dio 'Veneno', otras todavía se encuentran más silenciadas. '4 estrellas' ha dado una auténtica lección de didáctica al mostrar una trama con un personaje no binario.

En el episodio emitido en la noche del 8 de agosto, Dani, sobrine de Javier,y así hacerle ver cuál es su identidad: "Existen dos géneros construidos socialmente. Tú naces con pene y te dicen: 'eres un hombre'. Naces con vagina y te dicen: 'eres una mujer'.. Creo que es un constructo social. Como no estoy de acuerdo con eso, simplemente me considero una persona".

???? Dani es el sobrine de Javier y trata de explicar a su tío lo que significa ser una persona de género fluido#4estrellashttps://t.co/eGcuDvao7w pic.twitter.com/Gqw2tzumLK — La 1 (@La1_tve) August 8, 2023

Aunque el hijo del guardia civil le reprocha que se lo han explicado varias veces, él hace un esfuerzo por entender la diferencia entre género y sexo y desvincularlo de la orientación sexual. "Como si son 50, que lo importante es que te estás esforzando en escucharme", asegura Dani. Incluso el personaje de David Lorente rectifica para utilizar el neutro. "Solo un matiz pequeñito (...) Esto no es mi decisión, yo no he elegido ser así, simplemente lo soy. No es un capricho, es cómo me siento", finaliza su sobrine.

El aplaudido discurso

Ya en las jornadas de diversidad de Vera del Rey, Miguel, el padre de Dani, aparece para llevarse a su hije, momento en el que discute con Javier, quien quiere que sea más respetuoso con Dani para comprenderle. Este reprueba la forma de vestir y el maquillaje de Jon, su sobrino, y acaba discutiendo con estos cuando aparece Dani en escena. La bronca entre los tres desemboca en Dani soltándose de su padre y corriendo hacia la multitud en la calle.

A continuación, Dani se sube al escenario con el apoyo de su primo para explicar que es una persona no binaria: "Es muy raro que estéis aquí todos mirándome porque yo siempre me he sentido invisible. Nunca había conocido a nadie como yo, ni en la calle, ni en la tele. Me ha costado, pero ya sé quién soy. No soy un maricón ni un degenerado ni un hombre ni una mujer, soy Dani, Dani Romaña y solo quiero ser feliz".

???? No os perdáis el emotivo alegato de Dani sobre las personas no binarias y de género fluido.#4estrellashttps://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/Sm2vQx1oYW — La 1 (@La1_tve) August 8, 2023

Tras el aplauso de los vecinos y vecinas, regresa frente a su padre, quien parece haberse sensibilizado con el tema e incluso opta por utilizar Dani en lugar de Daniel, tal y como su hije le pide. "Vas a tener que tener paciencia conmigo porque esto no se aprende de un día para otro", le avisa. Además, cuando Dani le comenta que va a cambiarse de ropa, su padre le dice que no pasa nada. Estas escenas, que La 1 ha compartido en sus redes sociales, se han ganado el apoyo de muchos usuarios, quienes han felicitado a Televisión Española y a la producción de Good Mood por visibilizar esta realidad en una serie emitida en prime time y, además, hacerlo de una forma tan positiva.