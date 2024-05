Por Mario de Hipólito de Sande |

Ruth Lorenzo se hizo un hueco en la industria musical tras su participación en 'The X Factor' en 2008, seguido por su representación de España en el Festival de Eurovisión 2014. No obstante, su versatilidad la ha llevado también a hacer sus pinitos como presentadora. Entre 2018 y 2020, fue la encargada de dar las Campanadas de fin de año en Canarias para RTVE. En 2023, condujo 'Cover Night' en La 1, y también el Benidorm Fest en 2024. Pero la cosa no se queda ahí, próximamente presentará 'El piano', el nuevo programa de laSexta, como ha podido saber en exclusiva FormulaTV.

'The piano'

A pesar de, no solo lanzando canciones sino también participando en programas relacionados con la música,. Entre sus participaciones destacan programas como ' Tu cara me suena ' y su presencia como jurado en ' Operación Triunfo 2020 '. Recientemente, ha conducido el Benidorm Fest 2024,. Ahora, continuará explorando su faceta como presentadora mientras se prepara para: 'El piano'.

'El piano' es un concurso que busca descubrir al mejor pianista aficionado. Este proyecto, producido por Atresmedia en colaboración con Fremantle, llegará a la pantalla de laSexta. La dinámica del programa consistirá en que los participantes mostrarán su destreza con el piano en diversos lugares públicos. Mientras tanto, prestigiosos pianistas observarán atentamente sus actuaciones desde una habitación, siendo ellos los encargados de elegir al ganador de cada programa. Sin embargo, 'El piano' no se limita únicamente al ámbito musical, también busca profundizar en la historia personal de cada concursante.

Formato nacido en Reino Unido

'El piano' nació en Reino Unido, donde experimentó un éxito rotundo. Tanto es así que la ganadora de su primera edición tuvo el honor de tocar durante la coronación de Carlos III. Este programa fue aclamado como el formato revelación del año 2023 en dicho país. Emitido por Channel 4, el programa logró el mejor estreno en los últimos seis años, consolidándose desde el principio como un triunfo seguro. La popularidad del programa conllevó a que se vendiera internacionalmente.