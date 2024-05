El susto de Blanca Manchón en 'Supervivientes 2024' por el que tuvo que ser evacuada

Por Beatriz Prieto |

Tras el desmayo de Gorka Ibarguren que se dio a conocer el 30 de abril, 'Supervivientes: Tierra de nadie' arrancó su octava cita semanal un día después mostrando el angustioso momento en el que Blanca Manchón se desplomaba en la playa tras dos horas pescando. La concursante fue rápidamente arropada por sus compañeros, a la espera del médico, tras lo cual, al contrario que su compañero, fue evacuada para conocer su estado de salud.

Blanca Manchón revive lo ocurrido a su regreso a playa en 'Supervivientes 2024'

A pesar de las imágenes, el programa conectó con Playa Olimpo, donde, con quienes pudo revivir lo ocurrido. "Fueron momentos muy críticos. Tras dos horas metidas en el mar pescando, te desplomaste literalmente al salir.", explicó Carlos Sobera al dar paso a las imágenes, en las que se podía ver atras desplomarse en la arena, mientras sus compañeros la rodeaban y le dieran agua con azúcar.

"Me pesa el cuerpo un montón", confesaba la concursante, con voz débil, ante la llegada del médico. Blanca fue trasladada entonces a la sombra, donde le colocaron botellas de agua fría hasta que, algo más recuperada, la ayudaron a subir a la barca para su evacuación. "No he sido nada consciente de lo que pasó. Ha sido más fuerte para ellos que para mí", confesó la superviviente. Para quitar hierro al asunto, la sevillana se animó a hacer un "rap" al estilo de Arkano: "Yo salí de pescar muy feliz, mis compañeros se agobiaron con la situación, pero yo solo hice poner el cuerpo en modo avión. A veces la cosa se complica y solo estaba echando una siestecita rica".

"Se han volcado todos conmigo"

"Y con todo este drama, espero que el programa vea que lo estoy dando absolutamente todo por él", remató Blanca, quien dejó claro a su familia que "estoy bien, fuerte". "Afortunadamente, todo se quedó en un sustito y la verdad es que tras un examen médico regresaste con tus compis", explicó Sobera, dando paso al vídeo del regreso de la sevillana a su playa. La superviviente explicó a sus compañeros que "el doctor me ha visto entera, he tenido un desvanecimiento. No me acuerdo de nada".

"Ha sido un sobresfuerzo, tengo que descansar un poquito, pero que estoy bien", aseguró Blanca, a quien le habían "puesto bastantes bolsas de suero y la tensión ha ido remontando", tras lo cual, "una vez que he tenido la tensión controlada, pues me han mandado para acá". Sobera aprovechó entonces para felicitar a los compañeros de la sevillana por tener "una reacción muy rápida y muy buena". "Me siento superquerida, se han volcado todos conmigo. Tengo un equipazo", elogió la concursante.