La octava gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' se emitió el miércoles 1 de mayo con Arantxa del Sol, Arkano, Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres como los protagonistas de la ceremonia de salvación tras su nominación en la gala del jueves 25 de abril. Un duelo entre "veteranas" y "novatos" en la nominación, en manos de los espectadores, que arrancó con la salvación de Arkano con la mitad de los votos de la audiencia.

, los cuatro nominados lanzaron sus alegatos antes de conocer quién de ellos había recibido el mayor apoyo. "Después de dos meses de concurso,", confesó Arkano, quien dejó claro que estaba conforme tanto si el público decidía salvarlo, como si no. "Esto para mí es una oportunidad enorme y me quiero quedar porque", manifestó por su parte Miri, con sus seres queridos y "la gente que me apoya y cree en mí" muy presente.

Arkano, Miri, Arantxa y Rubén en la ceremonia de salvación de 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Por su parte, Arantxa destacó que "estoy viviendo uno de los momentos más felices con este equipazo" y dio las "gracias todos los días por todas las veces que he estado nominada y me habéis apoyado". "Os pido un último empujón, por favor, que estoy feliz viviendo esta aventura", concluyó la concursante. Torres remató entonces la ronda asegurando que "estoy superbien, me encantan las pruebas y lo voy a dar todo hasta el último minuto, sea como sea", justo antes de que la propia Arantxa fuera la primera en confirmar que seguía nominada.

"No os merecéis que esté tan rayado"

A la asturiana se sumó Miri, lo que dejó a los dos "debutantes" de la nominación en un duelo final en el que Torres fue el último en caer, para la más que evidente sorpresa de Arkano. "Muchísimas gracias, no me lo esperaba", confesó el concursante, a quien Laura Madrueño dejó claro que se había salvado con el porcentaje más alto de la edición hasta la fecha.

Asimismo, Arkano destacó que "lo fácil es estar con alguien cuando está triunfando, fuerte. Yo que estaba débil, me habéis demostrado mucho amor", antes de prometer darlo "todo a partir de ahora en todas las pruebas". "No os merecéis que esté tan rayado, con tantas inseguridades que muchas veces se inventa la cabeza. A partir de ahora, a darlo todo y a creérmelo. Muchísimas gracias", concluyó el rapero.