Por Fernando S. Palenzuela |

Atresmedia ha dado comienzo al rodaje de '¿A qué estás esperando?', la ficción que prepara para el prime time de Antena 3 y que se basa en las exitosas novelas 'Tampoco te pido tanto' y '¿A qué estás esperando?', de Megan Maxwell. Se trata de una comedia erótico-romántica que narra los encuentros de dos parejas enamoradas y su búsqueda de patrones sexoafectivos alejados de la normal patriarcal.

Llum Barrera, Ramón Pujol, Antonia San Juan y Manu Baqueiro, fichajes de '¿A qué estás esperando?'

Buendía Estudios Canarias produce '¿A qué estás esperando?' en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta, además de la participación de Atresmedia TV. Natalia Durán se ha encargado de la adaptación de las novelas, además de la escritura de los guiones, trabajo que ha desempeñado junto a Marta Armengol. David Martín-Porras y Salvador García dirigen los episodios que también estarán disponibles en Atresplayer. Canarias y Madrid serán los lugares que acojan las grabaciones de este proyecto.

Así es '¿A qué estás esperando?'

Can conoce a Sonia en las cenas que su familia le prepara cada mes para conocer a posibles pretendientas para casarse. Aunque la participación de Sonia no estaba prevista, Can encuentra en ella una persona para disfrutar del sexo y frecuentar clubs donde poder llevar a cabo sus pasiones sin sentirse atados, al mismo tiempo que controlan sus emociones para no enamorarse. La otra pareja protagonista está formada por Daryl, amigo de Can que es piloto como él, y Carol. Daryl queda prendado de la azafata hasta el punto de renunciar a su soltería por ella. Sin embargo, los miedos de ambos les harán cuestionarse sus sentimientos.