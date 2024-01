Rubén Cortada protagonizará '¿A qué estás esperando?', la adaptación de Megan Maxwell para Atresplayer

Por Sergio Navarro |

La alianza entre Megan Maxwell y Atresmedia ya es una realidad desde que se confirmó que Atresplayer prepara una serie basada en las novelas '¿A qué estás esperando?' y 'Tampoco pido tanto', una comedia romántica que recrea los encuentros y desencuentros de dos parejas que se enamoran, pero el miedo al compromiso les impide arriesgarse a perder su independencia.

Así es su personaje y su historia

Pues bien, a escasos dos meses de que arranque el rodaje de esta serie producida por Buendía Estudios Canarias en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta, Rubén Cortada encabezará el reparto de '¿A qué estás esperando?' en Atresplayer dando vida a Can.

Cortada da vida a Can, un joven de ascendencia turca que cada mes asiste a unas cenas en las que le presentan posibles candidatas para casarse siendo esta la voluntad de su padre. Por su parte, Sonia, una madre soltera, también acude a estos encuentros organizados por su madre para que sus otras dos hermanas conozcan al rico heredero.

Rubén Cortada posa en una bañera para MadmenmagMadmenmag

Ahí se conocerán Can, un atractivo piloto, y Sonia, una madre soltera, descubriendo que tienen mucho en común e iniciando una aventura llena de sexo sin ataduras, clubs para dar rienda suelta a sus placeres y sobre todo, manteniendo a raya sus emociones para evitar enamorarse.

Todo esto lo convierte en una apuesta fresca, que combina el glamour y la comedia para hablar sobre las contradicciones del amor y sus variables en la sociedad moderna al mismo tiempo que explora en universos eróticos donde poder disfrutar del sexo sin temor a enamorarse de la otra persona.

Un personaje inspirado en Can Yaman

Ya en 2020, la autora Megan Maxwell confesó en una charla con Yago Gómez Duro que cuando escribe una novela hace un casting y mientras escribía '¿A qué estás esperando?' tenía impresa en su escritorio una foto de Can Yaman. "Al escribir, elijo el tipo de hombre que quiero crear, y el libro que estoy escribiendo ahora, y saldrá para final de año, es una novela erótica", algo a lo que ella misma llama "mi novela con Can Yaman", haciendo referencia a esta.

Por ello, tiene sentido que el personaje tenga raíces turcas y se llame Can, aunque finalmente no ha logrado que Yaman sea el protagonista. Eso sí, tenía claro que una adaptación llegaría tarde o temprano. "Estamos trabajando en ello y sé que va a salir algo (...) Cuando me empeño en algo puede tardar más o tardar menos, pero se consigue", aseguraba.

Todo lo que está por llegar a Atresplayer

El año 2024 viene cargado de estrenos a Atresplayer. Además de esta serie, está al caer 'Una vida menos en Canarias', que se estrena el 28 de enero; y en los próximos meses vendrán 'Un nuevo amanecer', con Yolanda Ramos; 'Red Flags', de Nando López; 'Beguinas', con Yon González y Amaia Aberasturi; 'Eva & Nicole', con Belén Rueda e Hiba Abouk; 'A muerte', con Verónica Echegui y Joan Amargós; 'Santuario', con Aura Garrido y 'La pasión turca', con Maggie Civantos e Ilker Kaleli, entre muchas otras.