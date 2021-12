Absuelven a David Suárez por su chiste sobre las personas con síndrome de Down

El cómico David Suárez publicó en el año 2019 el siguiente tweet: "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down". La Fiscalía vio en sus palabras un delito de odio, por lo que solicitó una pena de prisión de 1 año y 10 meses para Suárez.

David Suárez, en 'Late Motiv'

El humorista tuvo que prestar declaración ante la Audiencia Provincial de Madrid, tanto por la acusación de la Fiscalía como por la de la Organización de Entidades en favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Madrid "Plena Inclusión Madrid". Finalmente, la Audiencia ha dictaminado que los tweets no fueron delictivos, por lo que Suárez ha quedado absuelto.

"El tuit enjuiciado ha causado dolor, ha generado un daño gratuito, sin que por otro lado entendamos que el acusado se haya disculpado", resolvieron los jueces. La Justicia considera que el chiste del cómico es "dañino", pero que tal y como indica el artículo 510 del Código Penal, "requiere algo más que un sentimiento de rechazo" para ser considerado delito de odio.

"Por muy desagradables, detestables, molestos, de mal gusto, incorrectos que nos parezcan los términos utilizados en el tuit que nos generan rechazo y entendemos que a las personas aludidas las ofenden y duelen, ello no implica que nos encontremos ante una infracción penal", absolvían así a Suárez. Sin embargo, los denunciantes tienen la oportunidad de recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El protagonista responde

"Absuelto. Contar un chiste no es delito en España. Gracias a todos por el apoyo", publicaba David Suárez en su cuenta de Twitter. Pese a que los denunciantes objetaron que el tweet podía no estar amparado por la libertad de expresión, el cómico aseguró en el banquillo que se dedica al humor negro, pero no con el fin de "mofarse".