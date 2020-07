La Fiscalía pide cárcel para David Suárez por su chiste sobre las personas con síndrome de Down

En abril de 2019, el cómico David Suárez sembró la polémica con un tuit sobre las personas con síndrome de Down, que le acabó costando su despido de Cadena SER. "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down", escribió entonces. Ahora, la Fiscalía pide pena de cárcel al considerar su mensaje "humillante y vejatorio".

La Fiscalía de Madrid solicita la apertura de juicio oral y una pena de prisión de un año y diez meses, una multa de más de 3.000 euros y la inhabilitación para su profesión en redes sociales, según informa El Independiente. El Ministerio Público entiende que el mensaje contenía "evidente desprecio" hacia el colectivo de personas con síndrome Down.

David Suárez, en "Yu: No te pierdas nada"

Hasta abril de 2019, Suárez era colaborador de "Yu: No te pierdas nada", programa de radio que por aquel entonces presentaba Dani Mateo en Los40. El humorista también había participado de forma esporádica en 'Late Motiv' con Andreu Buenafuente, aunque desarrollaba su actividad principalmente en Youtube, donde se había hecho famoso hace años por el personaje de Vincent Finch.

La fiscal Raquel Muñoz Arnanz solicitó la apertura del juicio oral el pasado 15 de junio por un presunto delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales del artículo 510 2 a) y 3 del Código Penal. Dicho artículo castiga a quienes lesionen la dignidad mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito "contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad".

Cinco años de inhabilitación

Según el mismo medio, el Ministerio fiscal presentó el escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid que ha llevado la causa para que se celebre juicio en la Audiencia Provincial. La Fiscalía también reclama cinco años de inhabilitación para el ejercicio de profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión en las redes sociales durante el tiempo de la condena.

Hace más de un año, Suárez pidió perdón tras la polémica aclarando que su intención "nunca fue herir a las personas con síndrome de Down y causar dolor o sufrimiento a sus familiares". El cómico entendía que su comentario era "única y exclusivamente del terreno de la ficción". Unos argumentos que no convencieron a asociaciones como Down Madrid o el Comité de Discapacidad, que lo denunció a la Oficina de Delitos de Odio de la Policía.