Aitor Montánchez ('Merlí: Sapere Aude'): "Tenemos claras las guías de la T2 y ya barajamos posibles fichajes"

Con todo el boom del estreno de 'Merlí: Sapere Aude', hablamos con su productor Aitor Montánchez para que nos cuente qué ha supuesto realmente el cambio de trabajar para una televisión autonómica a seguir con el universo de esta serie para una plataforma. Además, le preguntamos por grandes éxitos de Boomerang para saber si tendría cabida que volvieran a la pantalla y nos da los primeros detalles de 'Àlex' el nuevo proyecto de ficción que preparan para TV3.

Para Veranda y para Boomerang, evidentemente, es un orgullo conseguir hacer un spin-off que empezó en una serie, que la cuidamos igualmente e intentamos entre todos hacer la mejor opción que era el 'Merlí' original, el Merlí i els peripatètics. Pero hombre, es un salto cualitativo ir al mundo plataforma, tener la posibilidad de hacer una producción ya no únicamente para Movistar y el territorio español, sino que se va a ver en veintitantos países en Latinoamérica, eso es casi un sueño.

Aitor Montánchez, productor de 'Merlí: Sapere Aude'

¿En qué se ha diferenciado a nivel de presupuesto y a nivel de contenidos el hecho de estar en una plataforma?

A nivel de contenidos la verdad es que posiblemente no haya habido una gran diferencia en limitación, pero sí a nivel producción, localizaciones, equipamiento técnico... Hemos pegado un salto cualitativo. El caso del original en cierta manera sí que, aunque estaba rodada íntegramente toda en localizaciones naturales, sí que teníamos una limitación de decir "esto nos lo podemos permitir, esto no, esto sí". También tuvimos la ventaja de que tuvimos un plató, que era una localización natural, que era el instituto y ahí transcurría aproximadamente un 50% de la serie. Eso nos permitió estructurar el diseño del plan de producción, posiblemente el ojo percibía que posiblemente podíamos tener más recursos de los que realmente teníamos. Pero el poder contar, digamos con un presupuesto mayor como es el caso de Movistar pues nos ha permitido una riqueza, desde mejorar aspectos técnicos, artísticos, incrementar figuración. No es lo mismo por ejemplo estar en un aula de un instituto, en el cual estás con los actores y la figuración en un entorno de unas 25 personas. Había secuencias en el spin-off que en el aula simplemente teníamos 150 personas, no es lo mismo ese volumen de figuración y por tanto no es lo mismo el equipo que lo mueve. Pero a nivel de contenidos sí que, dentro de unos parámetros que tenemos que encauzar la serie dentro de unos parámetros económicos en la 'Merlí' original, dentro de un presupuesto de autonómica nos hemos podido permitir algún pequeño lujo.

Saber que tantos países esperan 'Merlí: Sapere Aude' es una responsabilidad que estimula, pero tampoco te genera ese pánico

También supongo que cambiará la idea de estar creando una serie para una cadena autonómica que para 20 países como comentabas.

Sí, hombre, sí que es una responsabilidad, en el fondo fuerte. Motiva, pero no la tienes consciente de una forma constante. Esa responsabilidad es un estímulo, pero tampoco te genera ese pánico. Sí que hay momentos de decir hombre, por ejemplo, yo creo que en spin-off enseñamos otra Barcelona, que no se veía en el 'Merlí' original, posiblemente con un punto reconocible a nivel internacional. Transcurren secuencias en el Gótico, en la playa, en entornos que posiblemente sean más reconocible.

Movistar+ vio que el personaje que proponíamos con el actor o la actriz encajaba perfectamente

Háblanos de los personajes, cómo se selecciona qué personajes siguen y cuáles no. Y el nivel del casting, por qué se eligen estos actores, si había otras propuestas, cómo fue el casting...

Empezamos por la parte del casting de los nuevos personajes, igual que en el 'Merlí' original también vivimos un proceso de casting bastante dilatado en el tiempo, haciendo pruebas, volviendo a repetir pruebas. Bueno, yo creo que buscando el actor que mejor encaje en el personaje creado por Héctor Lozano. Para evitar posibles dudas en el casting inicial sí que estaba Héctor, estaba Menna Fité (el director) y estaba yo. Y luego, cuando nosotros vimos cuál era nuestra elección, sí que se le planteó a Movistar y ha habido una comunión perfecta. Ellos han visto que el personaje que proponíamos con el actor o la actriz encajaba perfectamente.

Ha sido dilatado en el tiempo, pero porque es nuestra mecánica de funcionamiento, al menos en esta serie. Posiblemente igual en el proceso de casting estamos durante cuatro meses haciendo pruebas, tenemos también la suerte de podérnoslo permitir. Pero sí que una de las características de 'Merlí', tanto en Movistar como en las temporadas anteriores es una preproducción y un casting bastante cuidado y bastante dilatado en el tiempo. Sí que esa mecánica, evidentemente, estás obligado siempre y cuando trabajas en localizaciones naturales al 100% para tratar de preparar o tenerlo todo lo más preparado posible y que el rodaje sea lo más efectivo.

En cuanto a los personajes que se mantienen de la serie original, bueno, yo creo que fue una decisión de Héctor. Él tenía muy claro cuál era la historia que quería contar, sobre todo a través del personaje de Pol ingresando en el mundo de la universidad y en cierta manera, eso también condicionó qué personajes se mantenían o no se mantenían. Se mantienen la pata o la estructura familiar del personaje de Pol, el personaje de Bruno y su abuela, por la relación que tienen con Pol. Y lo que sí que, en cierta manera, hubo una reflexión de que creíamos que tampoco era lícito el tratar de incorporar más personajes y realmente tampoco iban a tener trama. O sea, era un engaño, casi marketiniano, para el público que ve que permanecen en la serie unos personajes y luego realmente no tiene trama.

Yo creo que todo lo que se ha levantado con 'Sapere Aude' no se puede quedar en una temporada. No sé si hay ya como un preacuerdo o hasta dónde va a llegar 'Merlí'.

Esperamos que haya segunda, pero bueno, como siempre estamos un poco a expensas de los resultados de estreno. Yo creo que el equipo de las series originales de Movistar está satisfecho con la primera temporada, pero hace falta ver, evidentemente, la respuesta del público.

Aitor Montánchez y el equipo de 'Merlí: Sapere Aude' en la presentación de Barcelona

Tenemos muy clara cuáles son las grandes guías de la segunda temporada y estamos ya barajando posibles incorporaciones

Creo que tenéis un público en todo el mundo esperando esto y la respuesta va a ser positiva, así que id ya trabajando porque...

Estamos ya trabajando, pero estamos trabajando por nuestra cuenta todavía. No a ciegas, sí que tenemos muy clara cuáles son las grandes guías de la segunda temporada, estamos ya barajando posibles incorporaciones de personajes nuevos y posibilidades de casting, pero hasta que no tengamos un ok de confirmación de la renovación por parte de Movistar pues trabajo interno entre Héctor, Menna y el equipo de Veranda.

A día de hoy no hay conversaciones para nuevas temporadas de 'Presunto culpable' y 'La otra mirada'

Te voy a preguntar por otras dos series ahora que hablamos de continuación. 'Presunto culpable' y 'La otra mirada', creo que ni Antena 3 ni Televisión Española las ha dado por finalizadas. ¿Todavía hay esperanza de regresos?

A ver, no hay una comunicación oficial, no hay segunda temporada y yo veo difícil en este momento poder retomar segundas temporadas o tercera temporada de 'La otra mirada'. Siempre existe esa posibilidad, pero a día de hoy no hay conversaciones. Te engañaría si dijese que estamos trabajando en una posibilidad. Bueno, yo creo que fueron dos series que tuvieron su aceptación por parte del público, estoy muy satisfecho con el resultado de ambas y yo también creo que, exceptuando algunas series que sí que posiblemente se puedan retomar en el futuro, cuando ya llega un momento en el que pasa bastante tiempo desde el final de la temporada, retomarlas es como si dijeses: "¿Verías una posibilidad de retomar 'Los misterios de Laura'?". Sí, encantado, pero otras series puede ser más complejo por casting, porque evidentemente hay un volumen de producción muy alto y cada actriz o cada actor podría ser complicado. Sí que 'Presunto' creo que sería un producto que en un futuro se podría retomar sin ningún problema.

Has mencionado 'Los misterios de Laura' y esta serie junto a 'Motivos personales' son dos ficciones que tienen muchísimos fans y todavía ahora piden el regreso. ¿En algún momento ha habido una posibilidad real de retomar estas series?

Real, real, no.

Tendría mucho sentido recuperar 'Los misterios de Laura' porque es una serie muy querida por el público

O conversaciones de Amazon o cualquier plataforma o incluso las mismas cadenas que la emitieron, que hayan dicho "Oye..."

No, sobre 'Los misterios de Laura', que es una serie que conozco mucho más que 'Motivos personales', no ha habido una conversación con plataformas, pero vamos, dejo la puerta abierta. Yo creo que es un proyecto que es un clásico, que se podría retomar, que estaría encantado y que creo que además tendría mucho sentido porque también es una serie querida por el público, el espectador y que se ha demostrado que es intemporal. Hay muchas veces que incluso María Pujalte, cuando estaba rodando 'Merlí: Sapere Aude', gente que pasaba por la calle, incluso figuración le pedía una fotografía y no pedía la fotografía por 'Merlí', la pedía por 'Los misterios de Laura'. Yo creo que es un clásico y siempre se puede retomar, ojalá. El caso de 'Motivos personales', a mí siempre me ha parecido sorprendente que no se haya replanteado con el éxito de audiencia y el fenómeno que generó en su día. Pero creo que también es un género y es un universo que se podría perfectamente recuperar y estoy convencido de que Javier Holgado y Carlos Vila, los creadores, estarían encantados.

Boomerang tiene dos series diarias muy asentadas: 'Acacias 38' y 'El secreto de Puente Viejo'. ¿Qué opinas de este auge que ha tenido? Porque sí que es verdad que las series diarias antes estaban en un segundo plano y ahora están en el mismo nivel que las semanales de prime time.

Yo creo que el público que consume las series diarias es, no digo que todo pero posiblemente una gran parte, otro tipo de público. Yo creo que ha generado un hábito en el consumo muy fiel y creo que esa fidelidad en el consumo es la que ha dado esa permanencia de las series que existen en parrilla tanto en Atresmedia como en Televisión Española. Creo que es un gran valor para la estructura o el tejido industrial y creativo de este país, porque al final estás produciendo un volumen de horas diarias en ficción que está muy bien para el mercado y que además lo dinamiza, realmente genera tejido, que es de lo que siempre nos hemos quejado los productores. Creo que el consumo en prime time, y sobre todo después de la aparición de las plataformas, es otro mundo. O sea, una cosa es el consumo de tarde y otra cosa es el consumo del prime time y es totalmente distinto. Entonces posiblemente por eso llega el equilibrio del volumen de audiencia similar al prime time a la franja de sobremesa.

Estamos trabajando en otro proyecto para TV3 que dirigirá Eduard Cortés, que ya dirigió 'Merlí'

Para acabar, ¿algún proyecto en el que estéis trabajando del que puedas adelantar algo?

Aparte de estar trabajando en la segunda temporada de 'Merlí: Sapere Aude', sí que estamos trabajando en otro proyecto para TV3, de ficción y que lo dirigirá Eduard Cortés, que fue el director de las primeras temporadas. Está bastante desarrollado ya y es un thriller doméstico. Y yo creo que si todo va bien empezaremos a rodar, posiblemente... Esperemos que sean coincidentes esos dos rodajes, la serie de TV3 y la segunda temporada de 'Merlí: Sapere Aude'. Y, hombre, todavía no lo puedo hacer público pero sí que estamos trabajando en el desarrollo de otras series para una plataforma, pero hasta que se suscriba el contrato tengo que ser cauto.

¿Y de la de TV3 qué más nos puedes contar?

Inicialmente se llama 'Àlex'. Pero, ¿sabes qué pasa?, los títulos son modificables hasta el momento que llega a la cadena y lo aprueba, pero inicialmente se llama 'Àlex'.

¿Y alguien del reparto?

No, ahí sí que en principio nuestra idea es empezar a elaborar casting. Empezaremos en enero. Pero también hay personajes adolescentes, es un universo de gente de unos 16 años, más adultos. Sí que cumple un poco los requisitos que tenía 'Merlí', que podía ser interesante con tramas para gente joven, pero a la vez tampoco se excluye a un público más adulto.

Con la nueva serie, TV3 pretende recuperar la esencia de 'Merlí', pero con otro género

Igual TV3 quiere recuperar la esencia de 'Merlí'

Sí, con otro género. Aquí sí que estamos en un pequeño thriller, un thriller más doméstico, pero sí que tratamos de aglutinar al público, porque yo creo que también es la gran virtud, el que realmente intente una televisión en abierto cautivar a ese tipo de público, un público joven y también que el padre de familia vea interés en esas tramas y no únicamente esté enfocado en un público adolescente. Tratar de unificar, que siempre ha sido la gran clave que ha buscado la televisión en abierto, la familia. Pero yo creo que lo hemos conseguido, los guiones están escritos, es una serie de 10 guiones y en enero empezamos casting y posiblemente empecemos a rodar en mayo.

Para aclarar una duda... ¿Por thriller doméstico te refieres a que ocurre en una casa o por ser autonómico?

No, no. Igual es un género que me acabo de inventar, lo digo porque transcurre... doméstico porque no transcurre en una gran ciudad, transcurre en un pueblo de unos 10.000 habitantes, entre los cuales se conoce todo el mundo, implicaciones familiares que no estén en un primer nivel. Un thriller ambientado en un universo que posiblemente toda la familia está conectada de alguna manera, en el pasado con el presente con el resto de personajes.