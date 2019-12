Bilingüismo, sexo y política: Así fue la filosófica visita de Carlos Cuevas y María Pujalte a 'Late Motiv'

'Merlí: Sapere Aude', el spin off de 'Merlí', una de esas series que ha marcado un antes y un después en la vida de muchos adolescentes, aterriza en Movistar+ el jueves 5 de diciembre. La plataforma de pago apuesta por una secuela del exitoso proyecto y lo hace lanzando la primera temporada de la misma al completo ese día. Pero antes, y como parte de la promoción del lanzamiento de la secuela de la exitosa ficción de TV3, dos de sus actores protagonistas Carlos Cuevas (Pol Rubio) y María Pujalte (María Bolaño) acudieron a 'Late Motiv' el pasado lunes 2 de diciembre para dar las claves del proyecto que ambos protagonizan.

'Merlí Sapere: Aude' narra la nueva etapa de uno de los protagonistas de la serie, Pol Rubio. El joven decide ingresar en la universidad y continuar con sus estudios de filosofía, después de que Merlí, el profesor que le impartía esta asignatura en el instituto, le enseñase a plantearse cada uno de los parámetros socialmente asentados y cuestionarlos. En su paso por la Facultad de Filosofía, como bien explicó Carlos Cuevas en el programa de Andreu Buenafuente, conoce "a una profesora fantástica a la que interpreta María Pujalte".

"La famosa carrera sin salida", comentó Andreu a los dos actores. "Esto es una coña pero se sigue oyendo, no solo en filosofía si no en muchas más", continuó diciendo el cómico. "Es un milagro que en los tiempos que corren una serie que habla sobre filosofía haya calado entre tanta gente y sobre todo, en gente tan joven en tiempos de tecnología... Una serie que es una oda a bajar la mirada a un libro y leer textos que escribieron gente hace muchos años", contestó el actor catalán.

El presentador bromeó con él, refiriéndole que después de tantas temporadas formando parte de 'Merlí' deberían de convalidarle la carrera de una vez por todas, a lo que Carlos respondió: "Espero que sí, de hecho yo he sido alumno de la facultad en la que hemos rodado y no he terminado la carrera, así que espero reunirme con el profesor y que me de el título". Eso sí, sería el de literatura, que es lo que realmente ha estudiado.

El conductor de 'Late Motiv' aprovechó también para preguntarle a María Pujalte sobre su personaje en la serie y esta no dudó en dar las claves del mismo. "Es una catedrática de ética que lleva muchos años trabajando en esa universidad y va a agitar a los muchachos", relató la actriz y es que esta comparte muchas características con el antiguo profesor de filosofía de Pol Rubio. "Es una mujer muy carismática, políticamente incorrecta, con defensa de su libertad pero muy contradictoria a la vez", continuó explicando María.

"Barcelona es una ciudad bilingüe"

La serie catalana aborda diversos temas com por ejemplo el bilingüismo que siempre ha estado presente en Cataluña. "Me parece un super logro y una manera muy fiel de enseñar como se vive en nuestra ciudad, en Barcelona que es una ciudad totalmente bilingüe, mestiza, de acogida, donde no hay ningún conflicto con la lengua", comentó el actor durante la entrevista.

La sexualidad es otro de los grandes temas que trata 'Merlí: Sapere Aude' y que más juego da. Prueba de ello tenemos al personaje de Pol Rubio, un chico bisexual, del que habló en profundidad Cuevas: "Yo diría que es el único personaje bisexual de la ficción actual de este país". El actor aclaró entonces que "la serie habla sobre el proceso de maduración y autoconocimiento del personaje a través de su sexualidad", todos ellos son "ingredientes para que el público le de una oportunidad a la serie" afirmaba el actor.

Falta de referentes

La ficción de Movistar+ aborda una gran variedad de temas a lo largo de sus capítulos y es por ello, que Buenafuente quería saber porqué entonces la gente siempre acababa recurriendo al mismo tema en su día a día: la política. "Si tú amas tanto a un personaje de ficción es porque careces de referentes en tu mundo real", le refería Carlos Cuevas al conductor de 'Late Motiv' evidenciando que posiblemente en la sociedad en la que vivimos a día de hoy no hay rostros influyentes que hayan sabido liderar a las masas y convertirse en todo un referente, algo que en cuanto a ficción se refiere, sí ha logrado Merlí, el profesor más carismático de TV3 y ahora Movistar+.