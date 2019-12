Todo lo que necesitas recordar de 'Merlí' antes de ver 'Merlí: Sapere Aude'

El 15 de enero de 2018 'Merlí' se despedía de sus seguidores con un final lleno de sorpresas y giros inesperados. Un suceso marcaba el destino de los protagonistas en la primera parte de ese último capítulo, mientras que la segunda parte nos mostraba la vida de Bruno, Pol, Tània y compañía varios años después de terminar el instituto. En concreto, en una fiesta de antiguos alumnos, volvían a reunirse para contarse y explicarnos cómo les había ido desde entonces. Esas últimas secuencias nos dejaron con ganas de saber mucho más, de conocer cómo habían logrado llegar hasta ahí. Si eres una de esas personas que se quedaron con la miel en los labios, estás de suerte porque Movistar+ estrena el 5 de diciembre 'Merlí: Sapere Aude', el spin-off centrado en la vida de Pol Rubio (Carlos Cuevas).

1 La muerte de Merlí

Esta nueva serie llega tras un acuerdo entre TV3 y Movistar+, tras la voluntad de la segunda de continuar la estela de 'Merlí'. El creador de la serie original,y se ha encargado de escribir estos nuevos episodios. Además, en un intento de, también se mantiene la productora, Veranda TV. La primera temporada está formada por un total de 8 capítulos en los que. En su vida universitaria, el joven comenzará a entablar nuevas relaciones y tendrá que lidiar con la separación de su familia y con los nuevos profesores. Desde FormulaTV queremos

Bruno y Merlí en el hospital en 'Merlí'

Inesperada e impactante, así fue la muerte de Merlí, el personaje interpretado por Francesc Orella. El peculiar profesor de Filosofía del instituto Àngel Guimerà era el protagonista de un pequeño homenaje realizado por sus estudiantes de segundo de bachillerato, que querían despedirse de la persona que más les había ayudado durante ese curso y medio que había compartido. La alegría y cierta nostalgia reinaban en el ambiente, por lo que nadie esperaba ese giro de guion tan sorprendente que se avecinaba. Justo después de recibir ese reconocimiento por parte de sus alumnos y tras una breve conversación con Eugeni, Merlí se desplomaba sobra la mesa de su aula, dejándonos a todos atónitos y con el corazón en un puño.

De este modo, después de un largo curso en el que consiguió ganarse le aprecio de sus estudiantes y sus compañeros docentes, Merlí sufrió un derrame cerebral, por lo que fue trasladado urgentemente a un centro sanitario. En el hospital esperaban atentos a cualquier novedad Bruno y el resto de sus compañeros. Tampoco faltaron Carmina y Gina, madre y pareja de Merlí respectivamente. La espera se nos hizo eterna, pero finalmente recibieron la noticia de que el profesor había fallecido. Bruno era el encargado de comunicárselo a sus amigos, mientras que Pol hacía lo propio con Iván, dejándonos para el recuerdo una de las escenas más emotivas y tristes de toda la serie.

2 La paternidad póstuma de Merlí

Bruno con su hermana Mina en 'Merlí'

Además de ganarse la estima de sus alumnos, Merlí también recuperó el cariño de su hijo Bruno y consiguió enamorarse. Durante toda la serie mantuvo una relación intermitente con Gina, aunque al final lograron cierta estabilidad. Otra de las noticias sorprendentes de ese último episodio fue cuando la propia Gina desvelaba a un inconsciente Merlí que estaba embarazada, rogándole que luchara por sobrevivir para poder compartir juntos esa nueva vida que estaba en camino. Aunque ella misma reconocía que no estaba preparada para afrontar el embarazo sin la ayuda del padre del bebé, finalmente decidió seguir adelante, dando a luz a Mina, hija de Merlí y medio hermana de Bruno y Gerard.

Aunque no fuimos testigos de todo el proceso del embarazo y del parto, sí que pudimos conocer a Mina gracias a un salto temporal que nos trasladó a la vida de los protagonistas siete años después del triste desenlace de Merlí. Aunque no llegó a conocer a su padre, la pequeña guardaba muchas similitudes con su progenitor, mostrando el mismo carácter y la actitud desafiante e irreverente. Asimismo, vimos cómo Bruno se mantenía atento a su hermana, cuidando de ella y preocupándose por todo lo que le sucedía. También pudimos ver a Gerard compartiendo con Mina momentos de juego, demostrando la complicidad entre ambos y disfrutando del lado más divertido de la vida.

3 Pol y Bruno, por fin juntos

Pol y Bruno juntos en 'Merlí'

La historia de amor de Pol y Bruno no fue un camino lleno de rosas. Para empezar, cuando conocimos a Pol era el típico ligón que se llevaba a todas las chicas de calle. De hecho, tuvo diferentes intereses amorosos durante la serie. Poco a poco fue fijándose en Bruno, e incluso mantuvieron varios encuentros en los que resolvieron toda esa tensión sexual, pero nunca consiguieron mantener una relación formal durante su etapa en el instituto. Las continuas idas y venidas y, sobre todo, el miedo, impedían que la pareja terminara de cuajar. Además, Bruno despareció durante una temporada, marchándose a Roma para seguir los pasos de Nicola, un chico con el que mantuvo un breve romance.

Por su parte, ante la ausencia de Bruno, Pol se acercó a Tània, con la que también inició una relación. Cuando el hijo de Merlí regresó, los tres crearon una especie de triángulo amoroso que nos regaló una de las escenas más icónicas de la serie, mostrándonos a los tres tumbados en el césped bajos las estrellas y dejándose llevar por la pasión. Sin embargo, al final, toda esa tensión sexual entre ambos se convirtió en la historia de amor que estábamos esperando. La amistad dio paso a una gran complicidad y química, dejando como resultado una bonita pareja que ha logrado superar todos los obstáculos para estar juntos de una forma estable. Además, según nos indicaban en el epílogo final, ambos acabarán casándose.

4 La vida de Pol como profesor

Pol es profesor de Filosofía en 'Merlí'

Antes de que Merlí obtuviera una plaza como docente en el Àngel Guimerà, Pol era el típico estudiante que no es capaz de centrarse y rendir académicamente. Además, el joven no tenía ningún tipo de interés en aprender y acudir a clase. Sin embargo, el peculiar profesor de Filosofía supo captar rápidamente su atención, haciendo que Pol se esforzara y trabajara para aprobar y graduarse. Además, no solo logró que el chico encarrilara su vida, también consiguió trasmitirle sus valores y su amor por la Filosofía, disciplina que Pol terminó eligiendo para estudiar una carrera universitaria.

La huella que Merlí dejó en Pol tuvo tanta repercusión que el joven también decidió dedicarse a la docencia para transmitir a futuras generaciones todo lo que había aprendido de su gran maestro. Las secuencias finales nos permitieron ver a Pol ejerciendo como tal ante sus alumnos, actuando justo como hacía Merlí en sus tiempos, demostrando que siempre será su modelo y referente. Precisamente, esta será la base de la trama principal del spin-off, que desarrollará en profundidad esta etapa de la vida del personaje interpretado por Cuevas.

5 El destino de los Peripatéticos

Los Peripatéticos del siglo XXI

Cuando una ficción termina, conocer qué ha sido de sus personajes es todo un regalo para los seguidores, sobre todo si se trata de una ficción como 'Merlí', donde el destino de cada uno de los protagonistas es completamente incierto. Con la excusa de reencontrarse todos los compañeros, Oliver organizó un evento en su nuevo local, primer indicio de su nueva vida como empresario y gerente de locales de fiesta. Esa reunión nos enseñó que Tània estaba embarazada y había logrado rehacer su vida con Marc, con el que iba a convertirse en madre. Además, Marc había conseguido su sueño de convertirse en actor, aunque en un culebrón de moda.

Por su parte, Iván todavía no había dado la vuelta al mundo como Merlí pensaba, pero sí había encontrado cierta estabilidad trabajando y viajando con la Cruz Roja para ayudar a los demás. Berta tampoco logró su vida soñada como artista, pero estaba contenta trabajando en la peluquería de su madre. Joan siguió los pasos de su padre, convirtiéndose en uno de los abogados más reputados de la ciudad. Pero el dato que todos estábamos esperando era el destino de Pol y Bruno, que reconocían ser felices juntos, dedicándose uno a la docencia y el otro trabajando en el teatro como técnico.