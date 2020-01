Alaska atiza a Irene Montero por su primera decisión como ministra: "Me parece discriminatorio"

Alaska ha visitado 'El hormiguero' para presentar el nuevo disco de Fangoria, llamado "Extrapolaciones y dos respuestas 2001-2019". En la charla con Pablo Motos, la cantante ha hablado de su predilección por el plástico, sus series favoritas y el reto que tiene Mario Vaquerizo como concursante de 'Tu cara me suena 8'. Pero sin duda las declaraciones más polémicas de la artista han llegado cuando han hablado acerca de política.

Alaska durante su entrevista en 'El Hormiguero'

Al hablar sobre series de televisión, Alaska y Motos han afirmado que el nuevo gobierno tiene muchos rasgos propios de 'House of Cards'. La mexicana ha explicado que ella concibe la política a gran escala como "un juego de estrategia y de traición". Más adelante, el presentador valenciano ha vuelto a sacar el tema de la política y ha señalado la primera decisión de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad: "Ha tomado la decisión que no va a haber hombres en altos cargos en su ministerio".

Alaska se ha querido pronunciar sobre esta decisión, sobre la que se muestra contraria: "Me parece discriminatorio si es por esa causa. Tendría que haber personas, en altos y bajos cargos, de acuerdo con sus capacidades". La cantante se ha mostrado contraria al sistema de cuotas: "Nunca he visto bien los porcentajes y las imposiciones. No tiene que ser así. Creo que, trabajando todos juntos, la igualdad llegará de forma natural, no por imposición".

"Dejar fuera a un señor que igual es válido solo porque ese cargo lo tiene que ocupar una mujer me parece tan mal como lo contrario", ha apuntado Alaska. "Si están capacitadas, enhorabuena. Pero seguro que también habrá algún chico muy capacitado", ha concluido la cantante. Sus argumentos fueron criticados en redes sociales, pero también muy aplaudidos por otros que se mostraron de acuerdo con sus palabras.

Fan del plástico

Alaska se ha pronunciado sobre otro tema de actualidad al hablar sobre su predilección al plástico. Motos quería saber más sobre una colección de comida falsa, hecha a base de plástico, que Alaska y Mario tienen en su casa expuesta en una vitrina frigorífica. La artista explicó que su gusto por la comida de mentira se remonta a un viaje que hizo a Japón hace mucho tiempo.

Alaska posee una vitrina en su casa con comida de plástico

Así, cuando Mario Vaquerizo tuvo que ir al país nipón a grabar unos vídeos para 'El Hormiguero', la cantante le pidió a Mario que trajese toda la comida hecha con plástico que fuera capaz de llevar en la maleta. Tras explicar el origen de esta curiosa colección, Alaska hizo un comentario muy polémico y poco ecologista: "Me gusta mucho todo lo que sea de plástico, aunque ahora sea incorrecto decirlo, pero el plástico me parece el material más maravilloso del mundo".

"El reto de Mario es que aprenda a imitar"

Alaska se ha pronunciado también sobre la nueva aventura profesional de su marido, Mario Vaquerizo, uno de los concursantes de 'Tu cara me suena 8'. La cantante explicó que el integrante de "Las Nancys Rubias" ensaya mucho en casa, pero considera que todavía tiene que hacer lo más difícil: "El reto de Mario es que aprenda a imitar". La mexicana descarta también que Mario la imite en el programa porque piensa que le da pudor.