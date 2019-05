Alaska y Mario Vaquerizo graban 'Palacio Duval', una serie "muy divertida" con Norma Duval

Aunque parece que no la ha explotado mucho, Alaska tiene una extensa carrera como actriz. Ha participado en series como 'Periodistas', 'Los Serrano', 'Vida loca' o 'La que se avecina' entre otras tantas, aunque en 2017 pudimos verla como ella misma, junto a Mario Vaquerizo en 'Ella es tu padre'. Ahora, la pareja vuelve a unirse en un proyecto de ficción que lleva por nombre 'Palacio Duval' y que ya ha grabado su piloto.

Alaska y Mario

Alaska se convierte así en una de las protagonistas de esta serie de la cual ya han grabado el episodio piloto en un palacete de Sevilla tal y como explica la cantante en Pronto. Respecto a lo que ya está rodado, cuenta que son "secuencias que transcurren en un velatorio" y la define como "una serie muy divertida". La artista habla con pies de plomo para no desvelar más de cuenta, que afirma: "No me dejan adelantar más", algo habitual en productos que no están muy avanzados.

Completando el reparto

Eso sí, Alaska adelantó el nombre de alguien del reparto que le hacía ilusión confirmar: "Además de Mario, tiene un pequeño papel mi madre". De este modo, América Jova, que acaba de cumplir 90 años, estará en este proyecto junto a su hija y su yerno. ¡Y esto solo en el piloto! Viendo lo familiar que puede llegar a ser esta serie, sería interesante ver a más personas relacionadas con la pareja como Topacio Fresh o las Nancys Rubias.

Junto a los tres confirmados, también estarán en esta ficción Norma Duval, tras un tiempo alejada de la televisión; Andoni Ferreño ('El comisario' y 'La verdad de Laura') y las hermanas Hurtado, que aparte de varias participaciones en programas y series de televisión, son muy recordadas por su trabajo en 'Un, dos, tres... responda otra vez' con distintos personajes como Las tacañonas.