Por Pablo Fernández Pérez |

El día 11 de diciembre, 'El hormiguero' recibió la visita de una de las cantantes más míticas de la historia de la música en España, una intérprete que marcó a toda una generación y que es símbolo de un movimiento social tan importante como es la movida madrileña. El programa de Pablo Motos recibió a Alaska, que fue a promocionar su nueva serie documental sobre su propia vida: 'Alaska revelada'.

Alaska en 'El hormiguero'

y, aparte de comentar el serial que, también abordó temas como, temas que trata en el propio documental. "Has estado rodeada de drogas desde los 12 años.", le preguntaba el presentador.

"Pues a mí nunca me interesaron porque, entre otras cosas, veía un poco los estragos de alrededor. Pero luego, cuando las probaba, no me interesaban nada", confiesa la cantante, y añade: "No tengo ningún mérito. Me dicen que qué guay que yo habiendo vivido en toda esa época... De verdad, que no tengo mérito, es que no me han gustado, no he hecho ningún esfuerzo". "Era una época muy loca", señalaba Motos, y ella contestaba: "Bueno, era una época de todas las posibilidades del mundo y, desde luego, todos fuimos a por todas las posibilidades del mundo. Y hay gente a la que le interesaron mucho determinadas sustancias y ya está".

Hablando claro

"Hablo también del alcohol, en este caso, como droga legal", continuaba Alaska. "Que oye, que me das ahora un daiquiri y me pongo piripi y me lo paso muy bien, pero el segundo ya no me entra porque, además, me pongo mala", decía la cantante. A continuación, confesó: "Yo luego encontré (...) sintetizador del MDMA y de la LSD (...) fueron momentos de mucha lucidez (...) fue un momento muy liberador, muy bonito y muy de encontrarme a mí misma pero son cosas muy complicadas porque no todos somos iguales". "Hay que hablar de las cosas como han ocurrido", cerraba la cantante.