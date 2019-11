Alberto Caballero explica por qué en 'La que se avecina' el número de guionistas es impar

Bilbao ha acogido del 14 al 16 de noviembre el VI Encuentro de guionistas organizado por la Asociación Encuentro, creada por ALMA y FAGA. Este evento se creó para unir a profesionales que se dediquen a esta materia e intercambiar experiencias y métodos de trabajo. Entre muchos otros, los ponentes de esta edición han sido Javier Olivares, Daniel Sánchez Arévalo o Alberto Caballero.

Es precisamente este último el que participó en la tarde del sábado 16 con una ponencia titulada "Los dramas de la comedia" en la que hablaba, sobre todo, de su experiencia en 'La que se avecina'. Con gran sentido del humor y diciendo las verdades a través de la ironía, el creador y guionista contó que "no merece la pena hacer comedia, es muy desagradecido. Siempre empiezas con más descrédito. Los espectadores te dicen 'con este episodio me he reído menos'. Con drama no pasa".

Después de comentar el éxito de 'Aquí no hay quien viva', el cuál no eran muy conscientes a qué se debía en aquel momento, y del análisis que hicieron cuando vieron que 'LQSA' estaba fallando, Caballero habló del equipo en trabajo. Al escribir estas comedias no es un solo guionista el que las escribe sino que se reúne a un grupo para escribir cada uno de los capítulos. Por ello, a veces salen confrontaciones y, como contó, "es imposible que un gag sea a gusto de todos los guionistas del equipo, por eso tenemos un número impar de guionistas. Así se decide democráticamente".

La comedia involuntaria que sale de un mal drama

Muchas veces la comedia falla y puede ser por culpa de un gran número de factores. Uno de ellos puede ser las interpretaciones, y por ello Caballero expone que "si un actor no tiene gracia da igual lo que le escribas". Además, el guionista no quiso despedirse sin pronunciar estas palabras: "Un mal drama se puede convertir en una comedia involuntaria estupenda. Una comedia fallida no sirve para nada".