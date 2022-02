Hacía tiempo que Carla Antonelli no aparecía por la pequeña pantalla, hasta que ha sido invitada a participar en 'Pasapalabra'. No obstante, su paso por el programa no ha sido en vano, ya que la expolítica utilizó el espacio para llevar a cabo un reconocimiento a favor de las mujeres trans que fue muy aplaudido por el público presente.

Carla Antonelli en 'Pasapalabra'

Antonelli aprovechó la conversación que estaba manteniendo con Roberto Leal para anunciar que tiene la intención de escribir unas memorias que, según ella, serán muy relevantes: "Si es para escribir unas memorias, es para contar". La canaria quiere focalizar su libro en sus vivencias como mujer transexual: "Sobre todo, contar también todo el proceso absurdo de agujero negro que hemos vivido las personas trans en este país, concretamente las mujeres trans", cerrando su discurso apoyando la nueva ley aprobada hacia este colectivo. "La razón estaba de nuestro lado y estábamos en el lado correcto de la historia".

Este apoyo no ha sido solo verbalizado por su parte, sino que Chiqui Fernández, que también se encontraba en plató y participaba en el equipo azul, quiso sincerarse con Antonelli: "Muchas feministas y mujeres os apoyamos, somos todas una, y estamos absolutamente de acuerdo con la Ley Trans", dijo la actriz. Además, quiso concluir su muestra de apoyo recalcando la unidad entre toda la diversidad de mujeres: "Estamos todas juntas, cis y trans".

Carla Antonelli y su vocación por la lucha trans

La activista ha utilizado gran parte de su vida a la lucha por los derechos de las personas transgénero, concretamente desde el inicio de la democracia. Esto se vio reflejado en el primer proyecto individual de la canaria, que vio la luz en 2014 de la mano de Fernando Olmeda, con el documental "El viaje de Carla", que muestra su lado más personal una vez regresó a su localidad natal tras varias décadas de lucha.