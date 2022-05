Alejandra Rubio le para los pies a Pipi Estrada tras atacar a Terelu Campos: "Déjanos en paz"

Pipi Estrada se sentó el pasado viernes 29 de abril en el plató de 'Viernes deluxe'. Enfrentándose al Polideluxe, habló sobre su relación con Terelu Campos, donde aprovechó para cargar contra ella y acusarla de ser la culpable de su despido de Onda Cero, entre otras cosas. Ante este ataque, Alejandra Rubio decidió plantarle cara al periodista desde el plató de 'Viva la vida'.

Alejandra Rubio y Emma García en 'Viva la vida'

"Pipi tiene una fijación con mi madre un tanto extraña, de verdad. Si tan mal lo ha pasado, no entiendo por qué después de tanto tiempo sigue igual", comentó en primer lugar la hija de Campos, añadiendo que se acuerda de pocas cosas porque era muy pequeña pero que empezó a darse cuenta de esa fijación cuando fue siendo más mayor. "Yo entré a un sitio a trabajar de noche, él se enteró y también se metió a trabajar ahí. Intentaba todo el rato estar conmigo y sacarme conversación, cosa que yo no quería", siguió relatando.

"Le iba contando a todo el mundo que él me llevaba al colegio cuando no me ha llevado en la vida", afirmó, añadiendo que iba contando mentiras a la gente que luego le llegaban a ella. A su vez, sacó a relucir el tema de un juicio que ganó su madre donde el periodista fue condenado a pagarle 50.000 euros que nunca vio: "No ha cumplido con lo que mandaban y encima se permite sentarse en un plató a seguir hablando mal de ella", declaró.

El mensaje a Pipi Estrada

La influencer decidió mandarle un mensaje al ex de su madre en directo: "Déjanos en paz, no eres nada en nuestra vida, tienes que pasar página", sentenció justo después de contar que también había hablado mal de su abuela. "Encima me escribe por WhatsApp e Instagram, no quiero saber nada, no sé como decirlo", zanjó.

Rubio no fue la única que quiso mandarle un mensaje a Estrada, ya que, en el programa del sábado 30 de mayo, Terelu Campos puso sobre aviso al que había sido su pareja: "A lo mejor hablo y, a lo mejor, no pasan otros dieciséis años que han pasado para que hable. El que avisa no es traidor, es avisador", amenazó.