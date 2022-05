Terelu Campos responde a Pipi Estrada tras su Polideluxe: "El que avisa no es traidor"

El pasado viernes 29 de abril, Pipi Estrada se sentó en el plató de 'Viernes deluxe' para hablar sobre su relación con Terelu Campos, entre otros temas. Durante el transcurso del programa, se enfrentó al polígrafo cargando y acusando a la colaboradora en diferentes ocasiones. Ante estas declaraciones, Campos decidió enviarle un contundente mensaje en 'Viva la vida'.

Terelu Campos y Pipi Estrada

Tras emitir un fragmento de la entrevista en el programa, en un principio, Campos no quiso pronunciarse, pero finalmente se animó: "Solo voy a decir una cosa. A lo mejor hablo y a lo mejor no pasan 16 años que han pasado para que hable. El que avisa no es traidor. Es avisador", sentenció, dejando entrever una amenaza en la que Estrada tendría mucho que perder.

Después de este mensaje directo y a pesar de la insistencia de sus compañeros, la colaboradora no quiso ahondar más en el tema. Tan solo respondió que no sabe aún si va a hablar, ni dónde, ni cuándo: "No me he planteado dónde lo voy a hacer, ni si lo voy a hacer, y desde luego si algún día hablo, no van a pasar 16 años", zanjó.

Pipi Estrada en el Polideluxe

Además de relatar las diez veces que Terelu Campos supuestamente le ha echado de casa, entre otras confesiones, Estrada acusó a su expareja de estar detrás de su despido de Onda Cero: "No puedo afirmarlo, es una suposición mía. No puedo acusar, pero me baso en algo. Ella me deja en febrero y me despiden de Onda Cero un mes después. El presidente de Onda Cero, era muy amigo de María Teresa y de Terelu", declaró, añadiendo que le fueron quitando sus funciones poco a poco hasta despedirlo después de aguantar groserías.