Por Joan Centelles Martínez |

Netflix volverá a apostar por las docuseries sobre los celebrities más destacados del panorama mundial. Tras 'Beckham', 'Soy Georgina' o 'Simon Biles vuelve a volar', la plataforma sumará un nuevo contenido a su oferta con la serie documental sobre Alejandro Sanz, que ya ha arrancado su rodaje.

Cartel promocional de la serie documental de Alejandro Sanz en Netflix

Producida por Sony Music Vision, la docuserie sobre el cantante contará con un total de tres episodios, y. Lo que sí se conoce es que el cineasta Álvaro Ron, conocido por ' Superman & Lois ' o ' Hernán ', se pondrá al frente del proyecto como director.

Tal y como avanza Netflix, la docuserie se adentrará tanto en la vida profesional como personal del cantante. Los espectadores accederán en estos tres capítulos al backstage de su vida, convirtiéndose en espectadores VIP de los futuros planes del andaluz. Unos planes que llegan tras una etapa difícil que ha superado y sobre la que se sincerará por primera vez.

'Cuando todos me ven'

Además de Netflix, el propio cantante también se ha encargado de anunciarlo a través de sus redes sociales. "Las buenas noticias se comparten y más con vosotrxs. La gira más grande de toda mi carrera. ¿Estáis listos? ¿Qué opináis?", reza el pie de foto de una de sus últimas publicaciones, en la que expresa con un vídeo: "Me he embarcado en una aventura increíble. Me vais a poder ver en lugares donde jamás me habíais visto". Además, lo acompaña con el hashtag que podría ser el título de la docuserie, 'Cuando todos me ven', haciendo un guiño a su mítica canción.