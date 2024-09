La estafadora que inspiró 'Inventing Anna' en Netflix será concursante de 'Bailando con las estrellas'

Por Alejandro Burrueco Marín |

'Dancing With the Stars', la versión original de 'Bailando con las estrellas', es uno de los programas más longevos de la televisión estadounidense, que ya no solo se emite en ABC, sino también en Hulu y Disney+. De hecho, el próximo 17 de septiembre emitirá su temporada número 33, aunque entre las estrellas que concursarán hay una en concreto que ha causado un gran revuelo: la famosa estafadora Anna Delvey.

Anna Delvey en 'Dancing With the Stars'

, originalmente titulada 'Inventing Anna', en la que se contaba su historia. De hecho, con la popularidad que le brindaron sus problemas con la justicia,

Además, la joven criminal no duda en mostrar en los posados de fotos de sus redes sociales la pulsera telemática que todavía tiene en su tobillo, ya que, aunque la liberaron de la cárcel en el año 2022, todavía está esperando a ser deportada a Alemania porque tiene el visado caducado. Tampoco ha sido diferente en su foto promocional para 'Dancing With the Stars', donde su tobillera electrónica resalta por encima de su vestido brillante.

Los delitos de Anna Delvey

La historia de Anna Sorokin ha llegado tan lejos que todavía se presenta en el concurso con el nombre ficticio de Anna Delvey, con el que se bautizó cuando empezó a inmiscuirse en la alta sociedad de Nueva York haciéndose pasar por una ricachona heredera alemana. Sin embargo, realmente lo único real de esta historia era su nacionalidad alemana, que todavía mantiene y por lo que es considerada una inmigrante ilegal en Estados Unidos.