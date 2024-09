Netflix prepara una serie de animación de 'Crepúsculo' desde el punto de vista de Edward

Por Alejandro Rodera |

Netflix se ha hecho con la primera serie de una propiedad intelectual colosal. La plataforma de streaming será la encargada de sacar adelante a la serie animada de 'Crepúsculo' que Lionsgate había puesto en el mercado. Previamente, en abril de 2023, se había desvelado que la franquicia había puesto en marcha una escisión televisiva, aunque no fue hasta marzo de 2024 que este proyecto sería animado. No obstante, ese habría sido el plan desde el comienzo, y lo seguirá siendo bajo el manto de Netflix.

Robert Pattinson y Kristen Stewart en 'Crepúsculo'

Aun así, la ficción no será exactamente como habría cabido esperar, ya que no adaptará las cuatro novelas ('Crepúsculo', 'Luna nueva', 'Eclipse' y 'Amanecer') que ya saltaron a la gran pantalla, sino que. Publicado en 2020, este libro, escrito también por Stephenie Meyer, le daba la vuelta a la historia original al, que fue la espina dorsal de la franquicia.

Así pues, se plasmarán los hechos ya conocidos, pero desde otra perspectiva. La propia Meyer está implicada en la ficción animada como productora ejecutiva, aunque la principal responsable creativa es Sinead Daly, guionista de proyectos tan variados como 'The Get Down', 'Dirty John', 'Raised by Wolves' o 'The Walking Dead: World Beyond'. Meghan Hibbett, Wyck Godfrey, Marty Bowen, Erik Feig y Samie Kim Falvey también se desempeñarán como productores ejecutivos del proyecto, el cual ya se está desarrollando de cara a su lanzamiento en Netflix.

Nos pinchan y no sangramos. 'Midnight Sun', una serie de animación basada en la novela de Stephenie Meyer, que cuenta la historia de 'Crepúsculo' desde la perspectiva de Edward Cullen, está desarrollándose. pic.twitter.com/FRwOgt8tRW — Netflix España (@NetflixES) September 5, 2024

El amor de una generación

El romance entre Bella y Edward, una adolescente que empieza desde cero y un vampiro inmerso en un peligroso mundo, marcó a millones de lectores y espectadores, por lo que era previsible que las plataformas andaran al acecho de una nueva iteración de la historia. En su momento, el quinteto de películas, estrenado entre 2008 y 2012 y protagonizado por Kristen Stewart y Robert Pattinson, llegó a recaudar más de 3.300 millones de dólares.